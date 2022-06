De Nokia N72 is een telefoon die deel uitmaakte van de derde generatie N-serie toestellen. Na het grote succes van de Nokia N70 werd dit toestel gezien als een alternatief, maar een opvolger was het niet. We bespreken de Nokia N72 in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Nokia N72

De Nokia N72 werd door de Finse fabrikant uitgebracht in het jaar 2006. De smartphones zoals we die nu kennen waren nog vrij ver weg, maar de Nokia N72 ging een beetje die kant op. Een echte smartphone was het eigenlijk niet echt. Het toestel was weliswaar voorzien van Symbian Series 60, zaken als WiFi en een snelle dataverbinding waren niet aanwezig op de Nokia N72.

Met de N72 had Nokia een opvolger voor de ontzettend populaire Nokia N70, althans, zo werd het gezien. Toch was de N72 minder riant uitgerust dan de N70. Het toestel was voorzien van een 2,1 inch beeldscherm met een resolutie van 208 x 176 pixels. Er was een TI OMAP 1710 single-core processor met een rekenkracht van 220MHz. De beschikbare opslagruimte kwam uit op 20MB. Middels een speciale soort geheugenkaart, de RS-DV-MMC kon je dit uitbreiden. Voor de foto’s bood de Nokia N72 een 2,0 megapixel camera met LED-flitser. Filmen kon het toestel wel, maar hoog was de kwaliteit niet. Dit was namelijk in CIF, wat neerkomt op een resolutie van 352 x 288 pixels.

Duidelijk is dat voor een N-series toestel de mogelijkheden wat beperkt waren. Wel bood de telefoon nog Bluetooth en was er een FM-radio. Kritiek was er ook op de Nokia N72. Zo werd het gewicht en omvang bekritiseerd, net als het moeten missen van 3G en was het beeldscherm niet altijd even goed. De telefoon verscheen in 2006 in ons land voor een prijs van tussen de 350 en 400 euro.



Nokia N72 samengevat in 3 punten