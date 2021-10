De vergeten smartphone: Nokia 9110i Communicator

In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de Nokia 9110i Communicator. Dit toestel verscheen in 1998 en had iets unieks. Het was de smartphone van de toekomst.

Nokia 9110i Communicator

Nokia heeft in de ‘vroegere jaren’ een hoop telefoons uitgebracht; de één nog spectaculairder dan de andere. In 1098 was daar de aankondiging van de Nokia 9110i Communicator; welke omschreven werd als de smartphone van de toekomst. In deze editie nemen we je helemaal mee terug in de tijd. Met dank aan André voor de foto’s van dit bijzondere toestel.

Het feest begon al met het grote pakket waarin de telefoon geleverd werd. Een dik cd-hoesje met daarin een CD-rom voor de software voor de computer, was één van de onderdelen. Er werd zelfs een diskette meegeleverd, met de modem en printer drivers. Er waren dikke boeken papierwerk en ook een VGA-kabel werd meegeleverd bij de Nokia 9110i Communicator.

De ‘smartphone’

De Nokia 9110i Communicator was een grote telefoon met aan de buitenkant, op het klepje, een klein scherm, de bekende Nokia-toetsen en daaronder de toetsen voor bijvoorbeeld het typen van een SMS-bericht. De echte kracht van de Nokia 9110i verscheen met het openklappen van het toestel. Een groot monochroom-display verscheen en gaf je toegang tot verschillende functies. Denk aan snelkoppelingen voor het versturen van een fax, het sturen van een sms, of om kennis te maken met het internet. Al was dat natuurlijk door de beperkte mogelijkheden en het monochrome-scherm niet heel uitgebreid te noemen. Ook had je toegang tot e-mail, een kalender en verschillende opties. Opengeklapt viel ook de antenne op die je uit kon klappen.

De telefoon van de Finnen had een gewicht van 253 gram en had een AMD Elan processor met een rekenkracht van tussen de 33 en 100 MHz. Leuk detail; het specblad van de processor staat nog online (PDF). Een camera was niet op de Nokia aanwezig. Het interne geheugen kwam uit op ongeveer 8MB en er was ruimte voor een MMC-geheugenkaart. De accucapaciteit bij de voorloper van de smartphone kwam uit op 1100 mAh.

Een ander leuk detail over de Nokia 9110i Communicator, was dat voor het bellen de telefoon omgedraaid moest worden. De speaker voor telefoonoproepen zat namelijk aan de achterkant. Voor deze Nokia moest diep in de buidel getast worden; 1500 euro was de adviesprijs. Ook nu is het toestel voor de verzamelaars nog een duur object. De prijs van de telefoon komt zomaar nog uit op 200 euro.

Om een goede indruk te krijgen van het toestel, is de onderstaande video zeker het bekijken waard!



Nokia 9110i Communicator samengevat in 3 punten