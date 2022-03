De vergeten smartphone: Nokia E71 uit 2008

Nokia bracht in 2008 de Nokia E71 uit; een smartphone met een volwaardig toetsenbord en een mooi alternatief voor de BlackBerry-smartphone. Een mooi moment om even terug te blikken op de E71, in deze editie van onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’.

Nokia E71

De Nokia E71 was de opvolger van de eerder uitgebrachte Nokia E61 en E51, en maakte zoals de naam al aangaf deel uit van de E-serie. Deze serie toestellen werden uitgebracht in het zakelijke segment. De E71 werd beschouwd als één van de beste smartphones van Nokia die ooit zijn uitgebracht. In 2009 kwam voor dit toestel een opvolger, in de vorm van de Nokia E72. Kenmerkend voor dit toestel was het volledige QWERTY-toetsenbord, dat deed denken aan een BlackBerry. Niet alleen kon je op deze manier snel je berichten typen, je kon ook snel toegang verkrijgen tot verschillende opties, zoals de agenda, contacten, mail-app of iets anders. Ook was er een navigatietoets die je vier kanten op liet gaan.

Nokia leverde de E71 met een 2,36 inch beeldscherm, met een resolutie van 240 x 320 pixels. Er was een ARM 11 single-core processor die een rekenkracht leverde van 369MHz. Het werkgeheugen kwam uit op 128MB, terwijl het interne geheugen van 110MB (gelukkig) uitgebreid kon worden met een geheugenkaart. De smartphone van Nokia werd geleverd met Symbian Series 60. Een speciale toepassing was er voor het bewerken van bijvoorbeeld Word of Excel bestanden. Dankzij de ondersteuning voor GPS en A-GPS kon je middels Nokia Maps navigeren. Verder was de smartphone uitgerust met een toepassing waarmee je sportbewegingen bij kon houden.

Het toestel van de Finnen had een behuizing van roestvrijstaal, zoals we dat bij veel modellen in de E-serie zagen. Daarbij was de smartphone uitgerust met een 3,2 megapixel camera aan de achterkant; voorzien van autofocus. De achtercover van de telefoon was ook vervaardigd uit metaal. De 1500 mAh accu van de E71 kon je zelf verwisselen. De prijs van de telefoon kwam uit tussen de 350-400 euro.



Nokia E71 samengevat in 3 punten: