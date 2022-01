De vergeten smartphone: Nokia E5 uit 2010

Nokia heeft ontzettend veel toestellen uitgebracht in de afgelopen jaren. Velen daarvan als echt pareltje met veel herinneringen, zoals de Nokia 1100, 3310, N95 en ga zo maar door, en minder bekende toestellen. We kunnen de Nokia E5 in de laatste categorie scharen. We bespreken hem in ‘De vergeten smartphone’.

Nokia E5

In 2010 bracht Nokia de Nokia E5 uit; toch wel een smartphone met aardig wat mogelijkheden. Kenmerkend voor het toestel was de BlackBerry-achtige vormgeving, waarbij onder het beeldscherm een volledig QWERTY-toetsenbord was te vinden. Hiermee ging het typen van je berichten dus razendsnel. Kenmerkend was verder de aluminium plaat die tussen het scherm en het toetsenbord zat. Hierin zaten de sneltoetsen van de telefoon. Dit moest de Nokia een extra luxe uitstraling geven. De E5 draaide op Symbian 9.3 Series 60 waarbij je toepassingen uit de Ovi Store kon downloaden. Denk bijvoorbeeld aan een chat-app zoals eBuddy voor het MSN’en.

De Nokia E5, die ook wel voluit Nokia E5-00 werd genoemd, was voorzien van een 2,36 inch beeldscherm, met een resolutie van 320 x 240 pixels. Het was een TFT-scherm met een weergave van 256.000 kleuren. Op het startscherm had je direct zicht op agenda-items, mails en andere informatie. We zagen verder een 600 MHz single-core processor, welke bijgestaan werd door 256MB aan werkgeheugen. Gelukkig kon het interne geheugen, dat slechts 250MB bedroeg, uitgebreid worden met een geheugenkaart. Voor het maken van foto’s was de Nokia E5 uitgerust met een 5 megapixel camera. Filmen kon in VGA-kwaliteit met een framerate van 15fps.

De E5 kon overweg met het 3G-netwerk en had ook WiFi aan boord. Er was Bluetooth, GPS en een FM-radio aan boord. Eenmaal het e-mailaccount ingesteld, verschenen de e-mails realtime op de telefoon. Verder was er een bewerker aan boord voor het bewerken van documenten. De rest kon je natuurlijk uit de Ovi Store downloaden. GPS was handig voor de navigatie; de telefoon was namelijk voorzien van Ovi Maps, de kaartendienst van Nokia die je kon gebruiken om te navigeren van A naar B.

Onder de metalen achterklep zat een 1200 mAh accu. Daar weer onder zat het slot voor de geheugenkaart. Meegeleverd bij de Nokia E5 werd onder andere een hoofdtelefoon, datakabel, oplader en een 2GB geheugenkaart. Verder zagen we destijds ook nog een dikkere handleiding dan het papierwerk dat nu nog meegeleverd wordt.

In de recensies werd de Nokia E5-00 goed beoordeeld. Vooral het toetsenbord werd positief ontvangen. In Nederland werd de telefoon uitgebracht voor een bedrag van tussen de 200 en 250 euro.

