We gaan terug naar het jaar 2005, toen Nokia haar Nokia N80 uitbracht. Het toestel kan met zijn vele mogelijkheden zeker als smartphone gezien worden. We bespreken de Nokia N80 in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Nokia N80

Iedere week bespreken we een smartphone of telefoon die op zijn of haar manier opviel. Deze week gaan we terug naar 2005, het jaar waarin de Nokia N80 uitgebracht werd. De N-serie was de productieve smartphone-lijn van de fabrikant en de N80 was daarin geen uitzondering. Het duurde lang voordat het toestel uitgebracht werd op de markt. In november 2005 werd hij aangekondigd, pas in juni 2006 lag hij in de winkels.

De Nokia N80 was voorzien van Symbian S60, had een single-core processor met een rekenkracht van 220MHz en 40MB aan opslagruimte. Gelukkig kon dit geheugen uitgebreid worden middels een geheugenkaart. Dat kon toen met een MiniSD-kaart van maximaal twee gigabyte. Er was ook 64MB aan werkgeheugen aanwezig op de Nokia. Het design van de N80 was kenmerkend voor een toestel van de Finse fabrikant. Er was een 2,1 inch display met een resolutie van 416 x 352 pixels. Erboven zat een VGA front-camera, terwijl eronder een hele rits aan knoppen en de navigatietoets zat.

Het toetsenbord kwam tevoorschijn door het toestel uit te schuiven. Achterop was de Nokia N80 voorzien van een 3,2 megapixel camera. Videobeelden werden vastgelegd met een resolutie van 144p. De smartphone bood verder WiFi, Bluetooth 1.2, infrarood en een FM-radio.

De Nokia N80 was het eerste toestel met UPnP ondersteuning. Hiermee kon je bestanden via WiFi uitwisselen met andere apparaten. Tot slot was de Finse telefoon uitgerust met een 820 mAh accu. De prijs van de telefoon kwam uit op een bedrag tussen de 550 en 600 euro.



Nokia N80 samengevat in 3 punten: