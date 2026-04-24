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    Galaxy S25: changelog van One UI 8.5 update onthult nieuwe functies

    Stefan HageDoor 1 reactie2 minuten leestijd

    Samsung werkt aan een grootse update voor de Galaxy S25-serie. Het is de One UI 8.5 update, die al beschikbaar is voor de Galaxy S26-serie. De update brengt verschillende nieuwe functies. De changelog van de nieuwe update is nu opgedoken.

    One UI 8.5 is onderweg voor de Galaxy S25

    Gebruik je een toestel uit de Samsung Galaxy S25-reeks, dan lijkt er goed nieuws aan te komen. De changelog van One UI 8.5 is namelijk online verschenen, wat meestal een teken is dat de update niet lang meer op zich laat wachten. Tot nu toe moest je het als S25-gebruiker doen met bètaversies, terwijl de Galaxy S26-serie geleverd werd met deze versie. Nu wordt de update voorbereid voor de high-end modellen van vorig jaar.

    Samsung Galaxy S25 Ultra review

    De One UI 8.5 update brengt verschillende verbeteringen. Om te beginnen een opgefriste interface. Denk aan subtiele transparantie-effecten en zwevende elementen die de software wat moderner en dynamischer laten ogen. Het is een stijl die je misschien al kent van nieuwere Galaxy-modellen, maar nu dus ook naar de S25 komt.

    Ook op het gebied van slimme functies wordt er uitgebreid. Galaxy AI krijgt nieuwe mogelijkheden, zoals verbeterde oproepfiltering via Bixby en extra tools voor fotobewerking. Zo kun je met tekst aanwijzingen geven om beelden aan te passen of zelfs nieuwe visuals te genereren.

    Een van de opvallendste toevoegingen is de verbeterde versie van Quick Share. Die krijgt een functie die sterk doet denken aan AirDrop, waardoor bestanden delen tussen Galaxy-toestellen en bijvoorbeeld iPhones makkelijker wordt. Dat maakt het uitwisselen van foto’s en bestanden een stuk toegankelijker, ook buiten het eigen ecosysteem.

    Samsung Galaxy S25 Now Brief

    Daarnaast wordt de functie “Now Brief” uitgebreid, waardoor je meer relevante informatie en updates op een overzichtelijke manier krijgt. Kleine verbeteringen, maar wel handig in het dagelijks gebruik.

    Hoewel de changelog veelbelovend is, blijft het nog even afwachten wanneer de update precies wordt uitgerold. Lekken zoals deze geven meestal een indicatie dat het niet lang meer duurt, maar een exacte datum ontbreekt nog.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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