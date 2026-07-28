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    Juli-update voor Galaxy A56, A54, A35 en Fairphone 6

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Goed nieuws voor verschillende Android-bezitters. Samsung en Fairphone hebben een nieuwe update klaargezet voor hun toestellen, waardoor deze bijgewerkt worden naar een nieuw beveiligingsniveau.

    Update bij Samsung en Fairphone

    Samsung en Fairphone hebben een nieuwe update klaargezet voor hun toestel(len), zo horen we van verschillende lezers. Om te beginnen de Fairphone 6. Jesse meldt de beschikbaarheid van de beveiligingsupdate van juli voor het toestel. In de changelog staat verder dat een probleem opgelost is met haperen in slow-motion video’s, en een probleem is opgelost waarbij het touchscreen soms niet reageerde. Een andere belangrijke oplossing is er voor de camera. Soms werden foto’s niet opgeslagen, en nu is dat probleem aangepakt. Ook enkele andere zaken worden met de QREL.16.95.0 update opgelost. De update heeft een grootte van circa 54MB.

    Galaxy A56 juli update

    Samsung

    Samsung heeft voor het einde van de maand ook nog een reeks updates uitgerold. De nieuwe beveiligingsupdate van juli wordt uitgerold voor drie modellen. Het zijn de Samsung Galaxy A35, Galaxy A54 en Galaxy A56 die de update van juli aangeboden krijgen, zo horen we van Arjaan, Armin, Han, Ben en Marcel. De update van Samsung wordt gecombineerd met de eigen patches van het bedrijf, samen met die van Google.

    De updates worden vanaf nu verspreid. Je krijgt een melding als je deze update kunt installeren op je device. Nog geen melding ontvangen? Dan kun je handmatig controleren op updates via de instellingen.

    Samsung Galaxy A56 productafbeelding
    Samsung Galaxy A56
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 289,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A35 productafbeelding
    Samsung Galaxy A35
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    Prijzen vanaf: 247,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy A54 productafbeelding
    Samsung Galaxy A54
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 427,00 euro
    Alle informatie

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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