Juli-update voor Galaxy A56, A54, A35 en Fairphone 6

Goed nieuws voor verschillende Android-bezitters. Samsung en Fairphone hebben een nieuwe update klaargezet voor hun toestellen, waardoor deze bijgewerkt worden naar een nieuw beveiligingsniveau.

Update bij Samsung en Fairphone

Samsung en Fairphone hebben een nieuwe update klaargezet voor hun toestel(len), zo horen we van verschillende lezers. Om te beginnen de Fairphone 6. Jesse meldt de beschikbaarheid van de beveiligingsupdate van juli voor het toestel. In de changelog staat verder dat een probleem opgelost is met haperen in slow-motion video’s, en een probleem is opgelost waarbij het touchscreen soms niet reageerde. Een andere belangrijke oplossing is er voor de camera. Soms werden foto’s niet opgeslagen, en nu is dat probleem aangepakt. Ook enkele andere zaken worden met de QREL.16.95.0 update opgelost. De update heeft een grootte van circa 54MB.

Samsung

Samsung heeft voor het einde van de maand ook nog een reeks updates uitgerold. De nieuwe beveiligingsupdate van juli wordt uitgerold voor drie modellen. Het zijn de Samsung Galaxy A35, Galaxy A54 en Galaxy A56 die de update van juli aangeboden krijgen, zo horen we van Arjaan, Armin, Han, Ben en Marcel. De update van Samsung wordt gecombineerd met de eigen patches van het bedrijf, samen met die van Google.

De updates worden vanaf nu verspreid. Je krijgt een melding als je deze update kunt installeren op je device. Nog geen melding ontvangen? Dan kun je handmatig controleren op updates via de instellingen.

Samsung Galaxy A56 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 289,00 euro

Samsung Galaxy A35 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 247,00 euro