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    Samsung brengt beveiligingsupdate juli uit: dit brengen de eigen patches

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Bovenop de beveiligingsupdates die Google uitrolt, brengen ook fabrikanten verbeteringen mee. Samsung brengt hierover iedere maand details naar buiten, en dat doen ze ook deze maand weer. Dit keer met informatie over de beveiligingsupdate van juli.

    Beveiligingsupdate juli volgens Samsung

    Samsung zal binnenkort starten met het uitrollen van de beveiligingsupdate van juli voor haar verschillende toestellen. De update pakt dan niet alleen de patches van Google zelf mee, maar ook die van Samsung. Iedere maand brengt Samsung hierover informatie naar buiten, met welke patches door henzelf zijn toegevoegd. Met de update van juli heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant in totaal zestien patches toegevoegd.

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    Hoewel niet alle details, vanwege de veiligheid, gedeeld worden, komen we wel een aantal interessante details te weten. Samsung pakt kwetsbaarheden aan in hun eigen apps en diensten. Dat zien we terug in de release notes die het bedrijf deelt. Onder andere zijn kwetsbaarheden gevonden in verschillende technische componenten, maar ook in Knox, SmartThings en de WLAN-connectie. Een zwakke plek in het klembord en de ‘wallpaper-service’ is ook meegenomen.

    Zoals gezegd zal Samsung binnenkort beginnen met het verspreiden van de update voor de verschillende toestellen. Krijg je de update binnen, dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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