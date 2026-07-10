Google Pixel Watch 5 lekt uit: dit zijn de kleuren en prijzen

Google komt 12 augustus met een nieuwe aankondiging, zo werd afgelopen week bekend. Nu komt er meer informatie over de nieuwe Pixel Watch 5 naar buiten. De nieuwe smartwatch van Google komt in verschillende kleuren op de markt. Daarbij worden de prijzen al online gedeeld.

Kleuren en prijzen Pixel Watch 5

In onze Google Pixel Watch 4 review waren we erg enthousiast over deze smartwatch. Het horloge is voorzien van een strakke interface, biedt een nette accuduur en is lekker snel. Hoe goed deze vandaag de dag ook is, Google vindt het tijd voor een opvolger, en die komt er in de vorm van de Pixel Watch 5. Aangezien Google op 12 augustus de nieuwe Pixel 11-serie presenteert, zullen we hier ook de nieuwe Pixel Watch 5 gaan zien, zo is de verwachting. Over dit horloge is nu de nodige informatie opgedoken.

Als de geruchten kloppen, verschijnt de Google Pixel Watch 5 opnieuw in twee formaten: 41 mm en 45 mm. Beide uitvoeringen zouden verkrijgbaar zijn als WiFi- en LTE-model. Ook over de beschikbare kleuren is inmiddels wat meer bekend. De 41 mm-versie zou verschijnen in donker antraciet, naturel zilver, pyriet en warm goud. Daarbij krijgen de donker antraciet- en pyriet-uitvoeringen een satijnen afwerking, terwijl naturel zilver en warm goud juist een glanzende afwerking krijgen. De grotere 45 mm-variant lijkt beschikbaar te komen in donker antraciet, naturel zilver en pyriet.

De eerder uitgelekte afbeelding van de vermoedelijke Pixel Watch 5

Ook over de prijzen is al informatie verschenen. Volgens het lek begint de Google Pixel Watch 5 van 41 mm met WiFi bij €419. Dat is ongeveer 20 euro duurder dan de vergelijkbare uitvoering van de Pixel Watch 4. De LTE-versie van dit model zou €519 gaan kosten. Wie liever voor de grotere uitvoering kiest, betaalt naar verluidt €449 voor de 45 mm WiFi-versie. De uitvoering met LTE zou een adviesprijs van €549 krijgen.

Hoewel Google deze informatie nog niet officieel heeft bevestigd, geven de lekken alvast een goed beeld van wat je kunt verwachten. Of de kleuren, prijzen en specificaties daadwerkelijk kloppen, wordt waarschijnlijk duidelijk tijdens het aangekondigde lanceringsevenement op 12 augustus.