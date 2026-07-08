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    Nothing eindigt ondersteuning voor eerste Phone (1)

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Nothing heeft bekend gemaakt dat het de ondersteuning voor de eerste Nothing Phone (1) stopt. Voor het zover is, wordt nog een laatste update verspreidt naar de eerste telefoon die Nothing uitbracht.

    Nothing Phone (1) krijgt laatste update

    Ben je nog in het bezit van de Nothing Phone (1), dan is er belangrijk nieuws. Met de software-update van juli 2026 komt officieel een eind aan de softwareondersteuning voor dit toestel. Het was het eerste toestel van de Britse fabrikant, en verscheen in 2022. Toen werd de telefoon direct met Android 12 uitgebracht. Tot en met Android 15 kreeg het toestel Android-updates en nu zijn ook de vier jaar aan beveiligingsupdates afgerond.

    Nothing Phone 1 ervaringen

    Voordat de stekker er definitief wordt uitgetrokken, krijgt de Nothing Phone (1) nog een laatste update. De laatste update brengt geen nieuwe functies meer met zich mee. Je krijgt de allerlaatste beveiligingspatch, die van juli 2026, samen met algemene bugfixes en verbeteringen voor de stabiliteit van het systeem.

    Nothing Phone 1 achterkant

    Volgens Nothing markeert deze update het einde van de softwarelevenscyclus van de Phone (1), maar zeker niet het einde van het verhaal van het toestel. Het bedrijf noemt de eerste smartphone een belangrijk onderdeel van zijn geschiedenis. De Phone (1) was namelijk het toestel waarmee Nothing OS werd geïntroduceerd. Ook de inmiddels herkenbare Glyph Interface, de dot-matrix designtaal en de minimalistische benadering van Android maakten hier hun debuut. Volgens Nothing heeft de Phone (1) de basis gelegd voor de software-ervaring die het bedrijf vandaag de dag nog steeds verder ontwikkelt.

    Nothing Phone 1 productafbeelding
    Nothing Phone 1
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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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