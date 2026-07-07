Nothing Ear (3a) aangekondigd: onwijs kleurrijke earbuds

Ben je op zoek naar een nieuwe set earbuds, en mag het allemaal wel wat meer kleur krijgen? Dan heeft Nothing nu een nieuwe set aangekondigd, die je hierin blij maakt. We maken vandaag kennis met de nieuwe Nothing Ear (3a).

Nothing Ear (3a) aangekondigd

Nothing heeft vandaag een nieuwe aankondiging gehouden. De fabrikant onthult een nieuwe set earbuds, voor een nette prijs: de Nothing Ear (3a). Deze hebben een prijskaartje van 99 euro en daarvoor krijg je een hoop. Allereerst een hoop keuze aan kleuren: naast zwart en wit, kun je bij de Nothing Ear (3a) kiezen voor knalgeel en felroze. De Ear (3a) bouwt voort op de populaire a-serie en brengt verschillende nieuwe functies. Waaronder het opnemen van audio en telefoongesprekken. Tevens belooft Nothing verbeteringen op het gebied van geluidskwaliteit, actieve ruisonderdrukking en accuduur.

Eén van de opvallendste nieuwe functies is Audio Snapshot. De oordopjes beschikken over 32MB interne opslag, waarmee je geluidsfragmenten direct kunt vastleggen. Door beide oordopjes tegelijk in te drukken, wordt niet alleen het geluid vanaf dat moment opgeslagen, maar ook een kort fragment ervoor. Zo kun je bijvoorbeeld een belangrijk deel van een online les of een interessant gesprek bewaren.

De opnames worden automatisch gesynchroniseerd met de Nothing X-app, die beschikbaar is voor Android. Daar kun je ze afspelen, bewerken, delen en laten transcriberen. Belangrijke tekst uit zo’n transcriptie kun je vervolgens omzetten naar deelbare citaatkaarten.

Ook nieuw is de mogelijkheid om telefoongesprekken en vergaderingen rechtstreeks via de oordopjes op te nemen. Opnames kunnen maximaal twee uur duren en worden eveneens automatisch opgeslagen in de Nothing X-app. Zodra een opname start, ontvangen alle deelnemers een melding.

Voor muziek is de Ear (3a) uitgerust met een nieuwe 12mm dynamische driver. Volgens Nothing levert die diepere bassen en meer detail op dan de vorige generatie. De oordopjes ondersteunen daarnaast Hi-Res Audio Wireless en LDAC voor audiostreaming tot 24-bit/96 kHz. Via de app kun je het geluid verder aanpassen met een uitgebreide 8-bands equalizer en eigen geluidsprofielen delen.

Volgens Nothing is ook de actieve ruisonderdrukking verbeterd. De Wideband Active Noise Cancellation onderdrukt volgens Nothing geluid tot 45dB en werkt vooral beter bij veelvoorkomende omgevingsgeluiden. Wil je juist horen wat er om je heen gebeurt, dan kun je overschakelen naar de transparantiemodus. Voor telefoongesprekken zorgen drie microfoons per oordopje, gecombineerd met AI-ruisonderdrukking, voor een betere verstaanbaarheid.

Het ontwerp blijft herkenbaar transparant, maar de oplaadcase heeft een nieuw, ronder uiterlijk gekregen. Ook is er een extra kleine XS-oordopmaat toegevoegd voor een betere pasvorm. De vernieuwde case bevat bovendien een LED-indicator die onder meer de batterijstatus en het koppelingsproces toont.

Qua accuduur belooft Nothing tot 42 uur luistertijd met de oplaadcase wanneer ANC is uitgeschakeld. Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld loopt dat op tot maximaal 25 uur. Een laadbeurt van vijf minuten is volgens Nothing voldoende voor ongeveer een uur afspelen.

De Nothing Ear (3a) is vanaf 7 juli verkrijgbaar via Nothing voor een adviesprijs van 99 euro.

We hebben de Nothing Ear (3a) inmiddels op de redactie. We delen binnenkort onze review!