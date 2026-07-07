Google past Android back-ups aan: alle back-updata telt mee voor opslag

Maak je een back-up van je Android-smartphone via je Google-account? Dan verandert er vanaf 7 juli iets. Google past namelijk het beleid rond Android-back-ups aan, waardoor voortaan alle opgeslagen back-upgegevens meetellen voor de beschikbare opslagruimte van je Google-account.

Android back-ups gaan van je opslag af

Google voert wijzigingen door in de online opslagruimte die je krijgt. Tot nu toe telden vooral foto’s en video’s die naar Google Foto’s waren geüpload en de multimedia-inhoud van mms-berichten mee voor de opslaglimiet van 15GB (of meer als je een Google One-abonnement hebt). Met de nieuwe aanpak worden ook andere gegevens meegenomen.

Daaronder vallen onder meer sms-berichten, je oproepgeschiedenis en apparaatinstellingen. Volgens Google zal dit voor de meeste gebruikers weinig verschil maken. Het bedrijf verwacht dat de gemiddelde back-up hierdoor slechts ongeveer 40MB extra opslagruimte inneemt.

Naast de beleidswijziging krijg je ook meer controle over wat er precies wordt opgeslagen. Google voegt nieuwe schakelaars toe waarmee je zelf kunt bepalen of onder andere sms- en mms-berichten, oproepgeschiedenis en apparaatinstellingen worden opgenomen in je back-up. Deze nieuwe instellingen worden de komende weken geleidelijk beschikbaar.

Op Pixel-toestellen vind je deze opties via Instellingen > Accounts en back-up > Google Back-up > Overige apparaatgegevens. Je kunt ook eenvoudig zoeken op ‘back-up’ in de instellingen van je toestel.

De wijziging gaat vanaf 7 juli eerst in voor nieuwe gebruikers van Android-back-ups. Voor bestaande accounts wordt het nieuwe beleid de komende maanden stapsgewijs uitgerold.

Volgens Google is de aanpassing bedoeld om meer duidelijkheid te geven over welke gegevens worden opgeslagen en hoeveel ruimte deze innemen. Tegelijkertijd krijgen gebruikers meer mogelijkheden om zelf te bepalen welke gegevens ze wel of niet willen laten back-uppen.

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