Google verliest hoger beroep over macht van Android: miljardenboete

Google heeft definitief zijn hoger beroep verloren in een langdurige Europese rechtszaak over Android. Daardoor moet het bedrijf een boete van 4,1 miljard euro betalen wegens misbruik van zijn machtspositie.

Machtspositie van Android

De zaak draait om Android, het besturingssysteem dat op ongeveer 70 procent van de smartphones draait. Volgens de Europese Unie gebruikte Google die dominante positie jarenlang om fabrikanten te verplichten verschillende Google-diensten standaard op hun toestellen te installeren. Het ging onder meer om Google Play, Google Chrome en de Google-zoekmachine.

De Europese Commissie legde de boete al in 2018 op. Google ging daartegen in beroep en stelde dat Android juist zorgt voor meer keuze, innovatie en lagere prijzen voor consumenten. Volgens het bedrijf is Android een open en gratis platform dat een gezond ecosysteem stimuleert. Het hoogste Europese gerechtshof heeft die argumenten nu echter verworpen. Daarmee blijft de eerder aangepaste boete van 4,1 miljard euro definitief in stand.

Google laat weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak. Volgens het bedrijf wordt onvoldoende rekening gehouden met de investeringen die zijn gedaan om Android open, interoperabel en gratis te houden.

De Android-zaak staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren kreeg Google vaker te maken met Europese onderzoeken en hoge boetes. Zo werd het bedrijf eerder bestraft vanwege de manier waarop het zijn eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping bevoordeelde. Ook lopen er nog onderzoeken naar de online advertentiemarkt en de manier waarop AI-overzichten in Google Zoeken mogelijk invloed hebben op websites en uitgevers.

Daarnaast kunnen bedrijven na Europese uitspraken ook zelf schadeclaims indienen. Zo werd onlangs bekend dat Klarna een schadevergoeding van 2 miljard euro eist. Het Zweedse bedrijf stelt dat zijn prijsvergelijkingsdienst jarenlang is benadeeld door de manier waarop Google zijn eigen diensten presenteerde.

Met de uitspraak komt een einde aan een juridische procedure die al sinds 2018 loopt. Voor Google betekent dit opnieuw een forse financiële tegenvaller, terwijl de Europese toezichthouders hun onderzoeken naar de werkwijze van grote techbedrijven onverminderd voortzetten.