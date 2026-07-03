Reis-app Polarsteps introduceert ‘Polarsteps Plus’: abonnement met meer functies

Polarsteps is een app van Nederlandse bodem, en vele reizigers laten hier hun reisdagboek achter. De reis-app is nu uitgebreid met een abonnement. Met Polarsteps Plus krijgen gebruikers meer opties en mogelijkheden. Maar er is ook goed nieuws voor gratis gebruikers.

Polarsteps Plus aangekondigd

We hebben in het verleden al veel geschreven over Polarsteps. De populaire Nederlandse reis-app introduceert nu een betaald abonnement: Polarsteps Plus. Daarmee krijgen gebruikers toegang tot extra functies, terwijl de bestaande gratis versie gewoon beschikbaar blijft.

Volgens Polarsteps blijft het mogelijk om zonder kosten reizen te plannen, vast te leggen, te delen en later terug te kijken. Ook de gratis versie blijft nieuwe functies en verbeteringen ontvangen. De extra mogelijkheden van Polarsteps Plus zijn vooral bedoeld voor fanatieke gebruikers die meer uit hun reisregistratie willen halen.

Polarsteps Plus biedt vanaf nu al verschillende functies, waarbij in de toekomst meer functies uitgerold worden. Voor nu gaat het om de volgende functies die je kunt gebruiken in Plus:

3D-kaarten: bekijk je route op 3D-terrein.

Meer stijlopties voor je kaarten

Speelmodus: speel je route over elke berg en elk dal opnieuw af.

Uitgebreid samen reizen: voeg tot 10 reisgenoten toe. (dat is nu maximaal 2)

Geavanceerde stapstatistieken: krijg een gedetailleerd overzicht van je beklimmingen, afdalingen en vervoersmiddelen.

Hoogteprofiel: bekijk je hoogte in een grafiek terwijl je door je reispagina scrollt.

Polarsteps Plus kost 8,99 euro per maand, waarbij je het abonnement op ieder moment kunt opzeggen. Een jaarabonnement kost 29,99 euro en geeft daarnaast 20 procent korting op gedrukte reisboeken. Die reisboeken vormden tot nu toe de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf.

Polarsteps benadrukt dat de app reclamevrij blijft en geen gebruikersgegevens verkoopt. Met de opbrengsten van Polarsteps Plus wil het bedrijf verder investeren in de ontwikkeling van de app. Inmiddels maken wereldwijd zo’n 20 miljoen gebruikers gebruik van Polarsteps.