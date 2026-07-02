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    Lenovo Tab Plus Gen 2 aangekondigd: tablet met JBL-speakers voor 399 euro

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Lenovo heeft een nieuw model uitgebracht op de tabletmarkt. Binnenkort vind je de Lenovo Tab Plus Gen 2 in de winkels. Deze tablet heeft negen JBL-speakers, een 12,1 inch groot beeldscherm en een 360-graden standaard. Dit alles voor een bedrag van 399 euro.

    Lenovo Tab Plus Gen 2

    Lenovo heeft de Tab Plus Gen 2 aangekondigd, een nieuwe tablet die gericht is op entertainment. Het nieuwe model combineert een groot scherm, een uitgebreid audiosysteem en diverse slimme functies voor wie graag films kijkt, muziek luistert of onderweg content kijkt.

    Eén van de meest opvallende kenmerken is het vernieuwde geluidssysteem. Waar de eerste generatie acht speakers had, beschikt de Tab Plus Gen 2 over negen JBL Pro-speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos. Daarnaast kan de tablet ook functioneren als zelfstandige Bluetooth-speaker.

    Lenovo Tab Plus Gen 2

    Voor beeldweergave is er een 12,1 inch LCD-scherm met een 2,5K resolutie. Het display ondersteunt Dolby Vision en HDR10 en haalt een helderheid van maximaal 800 nits. Daardoor blijft content volgens Lenovo ook buitenshuis goed zichtbaar. De tablet krijgt een 360-graden standaard. Daarmee kun je het apparaat in verschillende standen gebruiken, zowel liggend als staand. Wanneer je de tablet niet actief gebruikt, schakelt deze automatisch over naar een digitale fotolijstmodus. Er is een 13 megapixel camera achterop en een 8 megapixel aan de voorzijde.

    Ook op softwaregebied voegt Lenovo enkele AI-functies toe. Zo biedt AI Live Transcript realtime vertalingen in meer dan veertig talen. Verder zijn er functies zoals Smarter Reader en AI Notes, waarmee je teksten kunt lezen en notities kunt maken. Voor de accuduur vertrouwt Lenovo op een batterij van 10.200 mAh. Volgens het bedrijf is dat voldoende voor maximaal vijftien uur YouTube-streaming. Opladen gaat via 45W snelladen, mits je beschikt over een compatibele oplader. Er is een MediaTek Dimensity 7400 chipset. De tablet krijgt twee Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De Lenovo Tab Plus Gen 2 kan worden uitgebreid met accessoires zoals de Lenovo Tab Pen Plus, een draadloos toetsenbord en een 68W USB-C oplader. Deze accessoires zul je wel zelf nog moeten kopen.

    De Lenovo Tab Plus Gen 2 verschijnt binnenkort voor een adviesprijs van 399 euro. Een exacte releasedatum wordt niet gedeeld.

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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