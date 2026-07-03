Pixel-gebruikers melden gemiste oproepen zonder dat telefoon overgaat

Een nieuwe bug wordt gemeld door de bezitters van verschillende Google Pixel-smartphones. Sommige Pixel-toestellen lijken inkomende oproepen niet altijd goed door te geven. In plaats van dat de telefoon overgaat, verschijnt achteraf alleen een melding van een gemiste oproep.

Gemiste oproep op Pixel-telefoon

Heb je het idee dat je op je Pixel een telefoontje gemist hebt, terwijl je telefoon toch echt op ‘geluid’ of ’trillen’ stond? Dat kan zomaar kloppen. Je bent in ieder geval niet alleen. De klachten duiken de afgelopen weken op verschillende plekken op, waaronder Reddit, de probleemtracker van Google en reacties van gebruikers.

Het opvallende is dat de telefoon tijdens een inkomende oproep geen belsignaal geeft en ook geen andere melding toont. Pas nadat de oproep is beëindigd, zie je dat je een gesprek hebt gemist. Dat is frustrerend, omdat bellen nog altijd een van de belangrijkste functies van een smartphone is. Zeker wanneer je een belangrijk telefoontje verwacht, kan zo’n probleem vervelende gevolgen hebben.

De meeste meldingen komen van gebruikers die Android 17 draaien. Toch zijn er ook meldingen van vóór die Android-versie en zelfs van gebruikers met de nieuwste Android 17 QPR1-bèta. Daardoor lijkt het probleem niet uitsluitend aan één softwareversie te liggen. Volgens verschillende gebruikers zou de Google Telefoon-app mogelijk een rol spelen. Sommigen melden dat het aanpassen van instellingen binnen de app het probleem verhelpt, al is nog niet duidelijk waardoor het precies wordt veroorzaakt.

Er wordt ook een tijdelijke oplossing gedeeld. Door naar Instellingen > Systeem > Reset > Mobiele netwerkinstellingen resetten te gaan en het toestel daarna opnieuw op te starten, zou het probleem bij sommige gebruikers tijdelijk verdwijnen.

Google heeft op het moment van schrijven nog geen officiële oplossing of verklaring gegeven. Het is daarom afwachten of er binnenkort een update verschijnt die het probleem definitief oplost.

Heb jij een Pixel-toestel en heb je hetzelfde probleem? Dan horen we het graag van je. Laat een reactie achter onder dit bericht.

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