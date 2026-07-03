Google brengt Android 17 QPR1 Beta 6 vol bugfixes uit

Android 17 is weliswaar voor de eerste toestellen beschikbaar, het bedrijf is nog niet klaar met de volledige ontwikkeling van deze Android-versie. Google heeft nu Android 17 QPR1 Beta 6 uitgebracht als nieuwste testversie. Hierin zien we verschillende verbeteringen.

Android 17 QPR1 Beta 6

Google heeft een nieuwe testversie van Android 17 uitgebracht voor Pixel-smartphones. Met de uitrol van Android 17 QPR1 Beta 6 zet het bedrijf een belangrijke stap richting de definitieve release. Voor ontwikkelaars is deze versie extra belangrijk, omdat de software nu de zogeheten Platform Stability-fase heeft bereikt. Dat betekent dat de API’s definitief zijn en apps verder kunnen worden geoptimaliseerd voor de uiteindelijke versie.

Voor gebruikers draait deze update vooral om het oplossen van bugs. Zo is een probleem verholpen waardoor je niet meerdere talen kon instellen voor de spellingscontrole. Ook reageren de volumeknoppen in de Klok-app weer zoals bedoeld. Verder heeft Google gewerkt aan de stabiliteit van de interface. Snelle veegbewegingen door de mediacarrousel konden eerder zorgen voor visuele haperingen in de snelle instellingen. Die animatie is nu verbeterd, waardoor de interface soepeler moet aanvoelen.

Ook is een fout opgelost in WindowManagerGlobal, een onderdeel van Android dat in sommige gevallen app-crashes veroorzaakte. Daarnaast krijgt een WiFi-hotspot voortaan weer de door jou ingestelde naam te zien, in plaats van een standaardnaam.

Maak je gebruik van de Android Beta-versie en loop je toch nog tegen problemen aan? Dan kun je via de Android Beta Feedback-app eenvoudig een bugrapport versturen naar Google. Ook de Android Beta-community op Reddit blijft beschikbaar voor het delen van ervaringen.

Android 17 QPR1 Beta 6 draagt buildnummer CP31.260618.005 en is beschikbaar voor een groot aantal Pixel-apparaten. De update ondersteunt onder meer de Pixel 6a, Pixel 7-serie, Pixel 8-serie, Pixel 9-serie, Pixel 10-serie, de Pixel Tablet en de opvouwbare Pixel Fold-modellen.

Met deze bèta ligt de nadruk duidelijk op het verfijnen van Android 17. Grote nieuwe functies worden niet genoemd; Google richt zich vooral op het verbeteren van de stabiliteit en het oplossen van bekende problemen voordat de definitieve versie verschijnt.