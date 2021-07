Reis-app Polarsteps brengt handige Guides om bestemmingen te ontdekken

Met Polarsteps kun je een (digitaal) reisdagboek bijhouden vol mogelijkheden. De functies in de reis-app worden nu verder uitgebreid met de nieuwste versie. Met Polarsteps Guides kun je nieuwe locaties en bestemmingen ontdekken.

Polarsteps Guides

Een nieuwe functie staat voor je klaar in de Polarsteps app. Deze applicatie staat al jarenlang in mijn lijstje met meest favoriete reis-apps. Met de nieuwe optie ‘Guides’ kun je inspiratie opdoen voor het ontdekken van nieuwe bestemmingen. Volgens Polarsteps omschrijft de functie zich het best als een reisgids, met het beste dat de wereld te bieden heeft. De content wordt geselecteerd door ervaren reisredacteuren met hulp van Polarsteps-reizigers. Vandaag worden de 60 eerste gidsen beschikbaar gesteld in Nederland, Duitsland en Frankrijk. De vooralsnog Engelstalige gidsen zijn gratis te gebruiken.

Op de wereldkaart zie je de markeringen van de Guides. Vervolgens krijg je meer informatie in de vorm van verhalen, met meer informatie over de bestemming. De beste bezienswaardigheden, mooiste plekjes, beste restaurants en pittoreske dorpjes; het kan allemaal langskomen in de Polarsteps Guides. Informatie hierover komt uit verschillende bronnen, zoals van Foursquare. Een plek kun je opslaan voor op een later moment. In de toekomst willen de ontwikkelaars de Guides wereldwijd beschikbaar hebben, in meerdere talen.