Google hoeft Android en Chrome niet verplicht te verkopen

De Amerikaanse rechter heeft een uitspraak gedaan in de zaak tussen Google en het Amerikaanse ministerie van Justitie. De federale rechter heeft bepaald dat Google zijn onderdelen Android en Chrome niet hoeft af te storen. Wel moet Google zich houden aan enkele beperkingen en moet het meer data delen met concurrenten.

Android en Chrome blijven van Google

Google lijkt opgelucht adem te kunnen halen in een belangrijke rechtszaak. Eerder kwam al in het nieuws dat Google mogelijk Android en Chrome zou moeten verkopen, maar dat lijkt nu van de baan te zijn door een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Volgens de rechter is een gedwongen afsplitsing een te zwaar middel. Er is op dit moment niet bewezen dat lichtere maatregelen onvoldoende effect hebben gehad.

Google werd eerder schuldig bevonden aan het behouden van een illegaal monopolie op de zoekmachinemarkt. De rechter oordeelt dat de groei van het bedrijf deels voortkomt uit legitieme factoren. Het gaat hierbij onder andere om de naamsbekendheid, innovatie en investeringen die Google heeft gedaan. Daarbij is een afsplitsing van Chrome en Android riskant en onnatuurlijk volgens de rechter. Dit omdat de browser sterk geïntegreerd is met andere Google-diensten, zoals accounts, dataopslag en beveiliging. Bij een afsplitsing zou dit de kwaliteit voor gebruikers aantasten.

Ondanks dat Google Android en Chrome mag houden, worden wel enkele beperkingen opgelegd, zo blijkt uit het document van de rechtbank. De rechter oordeelt dat Google geen exclusieve contracten meer mag afsluiten. Het gaat daarbij om contracten met partners die verplicht worden meerdere Google-diensten tegelijkertijd te installeren. Zo mag de Play Store niet langer gekoppeld worden aan Chrome of Google Zoeken, en ook AI-dienst Gemini mag niet exclusief afgedwongen worden.

Google wordt daarnaast verplicht om bepaalde data, zoals de zoekindex- en gebruikersinteractiedata, te delen met concurrenten. Advertentiedata valt hier niet onder. Volgens Google kan dit gevolgen hebben voor de privacy van gebruikers, en beraadt zich nog op een beroep.

Hoewel de lucht voor nu geklaard lijkt te zijn, overweegt het ministerie van Justitie verdere stappen om strengere maatregelen af te dwingen.