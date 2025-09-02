Google Chrome update brengt Material 3 Expressive design

Een nieuwe update voor Google Chrome is beschikbaar. Via een server-side update wordt de browser op Android voorzien van het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp. Hiermee is de browser weer een stuk moderner.

Chrome met Material 3 Expressive

Het grootste nieuws uit Android 16 is Material 3 Expressive. Toch moeten we nog even wachten totdat we dit daadwerkelijk in Android terug gaan zien. Wel zien we de nieuwe interface terug in steeds meer apps van Google. Zo zagen we Material 3 in Google Agenda en ook Gmail is bijgewerkt met het nieuwe design. De volgende in het rijtje is dus Google Chrome. De Android-versie wordt op verschillende gebieden voorzien van een nieuwe lik verf.

Iedere Android-gebruiker lijkt het nieuwe ontwerp te krijgen, zonder dat je hiervoor de Google Play Store hoeft te bezoeken. Het wordt namelijk via een server-side update geactiveerd. Eerder werd het ontwerp al getest in testversies van Chrome, maar nu is deze dus in de stabiele versie beschikbaar.

Op verschillende plekken vind je het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp terug. Zo is de indicator-balk onder de adresbalk aangepakt, zie je vernieuwde pictogrammen en zien we ook meer afgeronde hoeken. De icoontjes in het menu zijn in cirkels geplaatst en ook het overzicht met tabbladen is bijgewerkt.

Zoals gezegd is bij de meeste Android-gebruikers de wijziging inmiddels zichtbaar. Zie je het nieuwe ontwerp nog niet; dan kan wachten lonen. Eventueel de app afsluiten en opnieuw opstarten kan soms schelen.