    woensdag 13 augustus
    Google Agenda header
    Nieuws

    Google Agenda brengt nieuw Material 3 Expressive ontwerp na update

    Een nieuwe update wordt verspreid voor de Google Agenda app. De applicatie voor Android wordt voorzien van een nieuwe lik verf. We zien het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp dat uitgerold wordt naar de app. Daarbij hoeft je telefoon niet op Android 16 te draaien.

    Google Agenda met Material 3

    Het nieuwe Material 3 Expressive design speelt een belangrijke rol bij de nieuwste Android-versie. Hoewel het vernieuwde ontwerp pas met een toekomstige update uitgerold zal worden in Android 16, zien we het wel terugkomen in meer apps. Gebruikers van de Google Agenda app zien vanaf nu het nieuwe ontwerp terug in de app. Hiervoor hoeft je toestel niet perse op Android 16 te draaien, ook op eerdere Android-versies zie je de wijziging terug.

    Links: oude weergave – Rechts: nieuwe design

    Google Agenda is voortaan voorzien van wat meer ‘blokken’, ook wel containers genoemd. Dit zie je terug bij bijvoorbeeld de dagen en de uren. Die blokken zorgen ook voor meer overzicht. Bij de voorgaande versie van Google Agenda werden uren bijvoorbeeld gescheiden met een lichtgrijze lijn. Een andere wijziging zien we terug bij de dagen. Niet meer alleen de eerste letter van de dag worden getoond, maar de twee eerste letters van de dag van de week. Zo wordt dinsdag aangeduid met ‘di’. Gebruik je je smartphone in het Engels, dan zie je de eerste drie letters.

    Een andere verbetering is de aanwezigheid van meer dynamische kleuren. Dit zien we zowel in de lichte modus als in het donkere thema terug.

    De update voor de Google Agenda app wordt aan de kant van de server geactiveerd. Hierdoor hoef je geen update te downloaden uit de Google Play Store. Alleen maar afwachten is voldoende om het nieuwe ontwerp aangeboden te krijgen.

