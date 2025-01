Google Gemini laat je nu agenda en wekker instellen in het Nederlands

Een fijne verbetering is toegevoegd voor Google’s AI-tool Gemini. De tool kan vanaf nu in het Nederlands extra taken uitvoeren. Deze taken hebben betrekking op de agenda en de wekker, welke vanaf nu niet langer meer in het Engels aangestuurd hoeven te worden.

Gemini krijgt Nederlandse verbeteringen

Google heeft uitbreidingen toegevoegd aan de extensies welke gebruikt kunnen worden voor Gemini. Specifiek gaat het om extensies die ervoor zorgen dat je verschillende taken in het Nederlands uit kunt voeren. Eerder zagen we deze functies al voor Google Maps, Gmail, WhatsApp, Spotify en Google Drive. Nu worden de mogelijkheden uitgebreid door de ondersteuning voor de apps Agenda, Berichten, Keep, Taken, de wekker-app en de zaklamp van je smartphone.

Door deze toevoeging laat Gemini je een wekker zitten, contacten bellen, boodschappen toevoegen aan een takenlijst, of bijvoorbeeld items toevoegen aan je agenda en een SMS-bericht sturen. Dit allemaal met een Nederlandse aanwijzing. Google laat verder weten dat je niet alleen middels spraakcommando acties uit kunt voeren. Zo kunnen ook plaatjes of websites, die op het scherm te zien zijn, verwerkt worden door een extensie. Denk aan een poster van een concert, welke direct opgeslagen kan worden in je agenda.

Je kunt Gemini met deze opties vanaf nu gebruiken op je Android-apparaat. Gebruik je een iPhone, dan moet je nog even wachten. Daarvoor komen de nieuwe functies in de ‘aankomende weken’ beschikbaar.