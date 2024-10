Gemini Live is er nu voor alle Android-gebruikers

Google heeft haar eigen AI-tool Gemini Live uitgebracht voor alle Android-gebruikers. Met de tool kun je het alternatief voor ChatGPT gebruiken op je toestel.

Gemini Live voor Android

Android is een nieuwe functie rijker. Google heeft Gemini Live beschikbaar gesteld voor alle Android-gebruikers. Eerder was dit al aangekondigd voor de Google Pixel 9-serie en was dit te gebruiken door degenen met een abonnement voor Advanced. Nu is Gemini Live er dus voor iedereen; al werkt dit (voorlopig) niet in het Nederlands. Om de AI-tool te gebruiken moet je de telefoon dus in het Engels gebruiken.

Met Gemini Live kun je een gesprek voeren met de AI-tool, alsof het een echt gesprek is. Je krijgt hierbij gesproken antwoorden. Eventueel kun je Gemini Live op de achtergrond (en als overlay) gebruiken. Je gebruikt Gemini Live door de Gemini-app op je telefoon te openen en te tikken op de knop ‘Live’.