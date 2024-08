‘Google’s AI-tool Gemini krijgt handige functies voor notificaties en WhatsApp’

Kunstmatige intelligentie, ofwel AI, brengt boordevol mogelijkheden naar de smartphone. Een nieuwe functie is nu aanstaande. Gemini zal uitgebreid worden met een optie om middels AI gebruik te maken van WhatsApp. Wat kun je verwachten?

Gemini met WhatsApp-koppeling

Volgens de laatste berichten is een koppeling tussen Gemini en WhatsApp aanstaande. Nieuws hierover is opgedoken in een teardown van de nieuwe APK-versie. Niet alleen zou door Google gewerkt worden aan een koppeling tussen Gemini en WhatsApp, maar ook tussen Google Berichten en de systeemnotificaties op Android. De functies werken op dit moment nog niet.

Met de Gemini koppeling tussen de AI-dienst en WhatsApp, moeten verschillende opties gebracht gaan worden. Wat we precies kunnen verwachten, wordt niet volledig duidelijk. Naar verluidt moet het mogelijk worden om via een spraakcommando in Gemini een bericht te sturen, te lezen en ook kan een WhatsApp telefoongesprek gestart worden.

De collega’s van Android Authority speculeren verder over het samenvatten van notificaties en ook kan het herkennen of een bericht belangrijk is. Mogelijk wordt het ook mogelijk dat Gemini een actie uitvoert, op basis van een notificatie.

Google heeft nog niets gedeeld over de nieuwe functies. Het is dan ook niet duidelijk of de functies definitief beschikbaar komen, en zo ja, wanneer dit staat te gebeuren.