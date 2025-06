Gemini app ondersteunt nu het uploaden van video’s: dit kun je ermee

De Gemini-app van Google krijgt een handige uitbreiding: je kunt nu video’s uploaden en gebruiken in je gesprekken met Gemini. Deze functie is beschikbaar op Android, iPhone/iPad en via de webversie van Gemini. Daarmee breidt Google de multimodale mogelijkheden van Gemini verder uit, naast tekst, afbeeldingen en documenten.

Gemini laat je video’s uploaden

Je kunt nu rechtstreeks een videobestand toevoegen aan een prompt, waarna Gemini de inhoud analyseert en vragen kan beantwoorden op basis van wat er in de video te zien (en eventueel te horen) is. Denk aan vragen als: “Wat gebeurt er in deze scène?”, “Kun je dit fragment samenvatten?”, of zelfs iets praktisch als “Hoe laat is het op de klok in deze video?”

Om een video toe te voegen op je smartphone, tik je op het plus-icoon in de Gemini-app en kies je een bestand uit je galerij of bestandsbeheer. Op het web kun je simpelweg een videobestand slepen naar de opdrachtbalk op gemini.google.com. Als je apparaat of account de functie al ondersteunt, wordt de video geaccepteerd. Zo niet, dan verschijnt er een melding dat het bestandstype niet ondersteund wordt.

Zowel gratis als betalende gebruikers hebben toegang tot deze functie, mits ze beschikken over de juiste appversie: versie 16.24 van de Google-app op Android, of de meest recente versie van Gemini op iOS. Ook de modellen Gemini 2.5 Flash en 2.5 Pro bieden ondersteuning.

Een voorbeeld uit een vroege test laat zien hoe Gemini een herfstlandschap in een video beschrijft. De assistent herkent onder meer een smal bospad, de herfstkleuren van de bladeren en zelfs het zonlicht dat door de bomen valt. In een ander geval herkent Gemini de tijd op een apparaat in beeld. Je kunt de geüploade video ook direct terugkijken via een ingebouwde speler in de chatinterface.