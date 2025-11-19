Google lanceert Gemini 3 als meest intelligente AI model tot nu

Google heeft een nieuwe stap gezet als het gaat om generatieve inhoud, met Gemini 3 krijg je toegang tot een zeer geavanceerd AI model. Dat model heeft een aantal leuke nieuwe functionaliteiten!

Gemini 3 brengt je ideeën tot leven

Gemini is dankzij de koppeling in het Android ecosysteem en Google Zoeken een van de meest gebruikte AI modellen op dit moment. Wat gebruikers met het nieuwe Gemini 3 model kunnen doen is een interactieve webpagina laten genereren van een stuk inhoud. Daarmee hoef je niet langer een lang stuk tekst te lezen maar wordt de informatie als een volledige interactieve webpagina gepresenteerd. Deze techniek noemt Google zelf Dynamic View.

Een ander interessante toevoeging is “Visual Layout” waarbij Gemini 3 met afbeeldingen en tabellen een magazine-achtige reactie kan geven. Op die manier zie je direct wat het AI model heeft bedacht als je vraagt om een dagtripje naar bijvoorbeeld Rome te plannen.

Verder werkt Google ook aan een experimentele Agent die je bijvoorbeeld aan het werk kunt zetten om je mailbox op te ruimen. Maar ook conceptberichten kan klaarzetten voor nog onbeantwoorde e-mails. De Agent is voorlopig alleen te gebruiken in de VS met een AI Ultra abonnement.

Gemini 3 Pro kan elk idee tot leven wekken dankzij verbeteringen op het gebied van redeneren. In een aantal benchmarks laat het nieuwe model van Google zien dat het op kan wegen tegen andere bekende AI modellen Claude Sonnet 4.5 van Anthropic en GPT5.1 van OpenAI. In de Gemini-app kan je Gemini 3 nu selecteren als model.