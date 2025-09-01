Gemini update voegt veel toffe functies voor fotobewerking toe

Voor Google’s Gemini is een nieuwe update uitgebracht. Met het nieuwe model voor de AI-tool krijg je middels Google DeepMind meer opties voor beeldbewerking voor je foto’s. De functie wordt vanaf nu direct uitgerold in Gemini zelf.

Beeldbewerking in Gemini

Google zet vol in op AI-tool Gemini. De applicatie wordt uitgebreid met nieuwe mogelijkheden op het gebied van fotobewerking en beeldbewerking. De vernieuwde versie moet zorgen dat bij een bewerkte foto jezelf of iemand anders er hetzelfde uitziet als bij de originele foto. Dat moet je dan ook terug gaan zien bij de nieuwe versie van Gemini. Hierbij maakt het niet uit of je een andere achtergrond kiest, of kiest voor een andere outfit. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor huisdieren die je meeneemt in de bewerking.

De Gemini-app geeft je vanaf nu verschillende nieuwe opties. Die lichten we hieronder uit;

Kostuum- of locatieverandering: je kunt jezelf in een andere outfit plaatsen, of op een andere plek neerzetten; zonder dat het uiterlijk verandert.

Je kunt foto’s combineren: bijvoorbeeld door een foto van jezelf samen te voegen met die van je huisdier.

Multi-turn editing: met deze functie kun je stap-voor-stap een foto bewerken. Je kunt bijvoorbeeld meubels toevoegen aan een kamer, of specifieke elementen aanpassen terwijl de rest hetzelfde blijft.

Ontwerpen combineren: je kunt een patroon of textuur van één afbeelding gebruiken, op een object in een andere foto. Denk aan bijvoorbeeld de bloemblaadjes op regenlaarzen.

Je kunt het uiteindelijke resultaat gebruiken in een nieuwe creatie in Gemini, of er bijvoorbeeld een korte video van maken. Google benadrukt dat bewerkte beelden zowel een zichtbaar, als een onzichtbaar (SynthID) watermerk meekrijgen. Op die manier is duidelijk dat de beelden door AI zijn gemaakt.

De nieuwe fotobewerkingen zijn vanaf nu te gebruiken in Gemini. Uit onze korte test met een auto, blijkt dat het systeem het aardig goed lijkt te doen. Zelfs schaduwen en details komen vrij goed overeen, zoals het kenteken. Wel kon Gemini met deze foto niet heel goed omgaan met de precieze velgen, maar de verdere details zijn verrassend goed!