Google Maps vol nieuws: Gemini, betere gesproken navigatie en meer

Google Maps krijgt verbeteringen. Deze vinden we terug in de routebeschrijving met gesproken navigatie. De commando’s die gegeven worden, kunnen een completer beeld geven van de aanwijzingen. Het werkt hierbij op basis van herkenningspunten.

Google Maps navigatie met herkenningspunten

Gebruik je Google Maps om te navigeren, dan ken je de verschillende aanwijzingen vast wel dromen. Na 150 meter rechts afslaan, is één van de zinnen die je voorbij kunt horen komen. Deze manier van navigeren werkt middels afstanden, maar geeft geen verdere duiding, terwijl dat soms best van pas kan komen. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe manier van gesproken navigatie, waarbij oriëntatiepunten en herkenningspunten meegenomen worden.

Dit betekent dat je bijvoorbeeld te horen krijgt “Over 200 meter rechts afslaan, na het Thaise restaurant”. De informatie van Maps en Gemini wordt hierbij gebundeld om je beter te helpen. Het kijkt naar bijvoorbeeld beroemde gebouwen, tankstations, restaurants, verkeerslichten, stopborden en meer details. Wel moeten we in Europa nog even erop wachten, zo lijkt het. De functie is vooralsnog alleen er voor de Verenigde Staten.

Gemini

Gemini krijgt ook een prominentere rol in Google Maps. In de kaartendienst kun je de AI-dienst gebruiken als gesprekspartner, waarmee de Google Assistent vervangen wordt. Middels spraak, of via het Gemini-icoontje kun je vragen stellen over je route. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar restaurants met de populaire gerechten, parkeergelegenheid of laadpalen voor je elektrische auto. Ook kunnen gebruikers onderweg melding maken van verkeerssituaties, denk aan een ongeluk of weersomstandigheden. Dit alles middels spraak. De functie ondersteunt ook aanvullende taken, zoals het plannen van afspraken, het delen van aankomsttijden en het samenvatten van e-mails. Resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een informatiepaneel met knoppen om bijvoorbeeld een stop toe te voegen.

In de Verenigde Staten komen ook verbeterde verkeersmeldingen. Google Maps kan proactief notificaties sturen voor grote files, onverwachte wegafsluitingen of een andere vertragingen. Zelfs als je niet navigeert.

De uitrol vindt in de komende weken plaats in regio’s waar Gemini al beschikbaar is, met Android Auto-ondersteuning in ontwikkeling. Specifieke informatie voor een uitrol in Europa is er niet.