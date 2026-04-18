Grip op je privacy: welke diensten hebben toegang tot je Google-account?

Eens in de zoveel tijd kan het raadzaam zijn om eens wat diensten en apps na te lopen. Zoals welke toepassingen hebben allemaal toegang tot je Google-account? DroidApp helpt je hiermee actie erop te ondernemen.

Wie heeft toegang tot mijn Google-account?

Het kan geen kwaad om je wat vaker stil te staan bij de vraag “Wie heeft toegang tot mijn gegevens?”. In een tijd waarin we heel veel digitaal doen, geven we makkelijk toestemming tot bepaalde zaken, die lang niet altijd nodig zijn. Zo ook met je Google-account. Bij veel diensten kun je gemakkelijk inloggen met je Google-account. Handig, want zo hoef je niet zelf allemaal zaken in te vullen en zelf nog een wachtwoord te verzinnen.

Dit klinkt niet alleen handig, het is het ook, maar toch kan het discutabel zijn voor je online privacy. Gelukkig kun je op een relatief eenvoudige manier hier zelf nog wat meer grip op krijgen. Wie hebben er allemaal toegang tot je Google-account? DroidApp helpt je met hierover weer controle te krijgen.

In de afgelopen tijd heb je misschien al vaak ingelogd met een Google-account. Bijvoorbeeld bij apps van derden of een andere service. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld de koppeling met Duolingo, inloggen bij een applicatie of bijvoorbeeld je gameprofiel bij een spel als Hay Day of Mini Metro. Maar ook verschillende sites laten je inloggen met een Google-account. Via een speciale pagina kun je eenvoudig de rechten intrekken. Zo werkt het:

Open de browser, op je mobiel of desktop

Ga naar myaccount.google.com (of direct naar deze link)

Kies voor ‘Apps en services van derden’

Hier zie je een overzicht met de diensten die toegang hebben tot je Google-account

Er wordt onderscheid gemaakt tussen diensten met een daadwerkelijk gekoppeld account, inloggen met Google, of toegang tot bepaalde gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld je Gmail, YouTube, Contacten, Agenda en andere toegang.

Twijfel je over een bepaalde dienst, dan kun je hier direct maatregelen treffen. Klik hiervoor op de desbetreffende dienst. Vervolgens zie je wat voor toegang de dienst precies heeft. Onderaan kun je alle connecties met de dienst verwijderen.

Hoewel je hiermee meer grip krijgt op je online privacy, kan dit wel enkele gevolgen hebben, waardoor bijvoorbeeld verschillende diensten niet meer werken of niet meer accuraat hun werk doen, omdat ze een bepaalde koppeling nodig hebben. Denk aan een agenda-app die je agenda-connectie nodig heeft, of een mail-app die toegang wil tot je Gmail.