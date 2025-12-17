Google bood met Dark Web-rapporten gebruikers inzicht in persoonlijke gegevens die online kwamen. Het bedrijf heeft nu bekend gemaakt dat het stopt met het Darkweb-rapport. Het betekent dat weer een dienst naar het Google-kerkhof gaat.

Google stopt met Darkweb-rapporten

Zo’n 2,5 jaar geleden kwam Google met een nieuwe dienst, die voor je kon zoeken of persoonlijke gegevens rondgingen op het wereldwijde web. En dan met name op het darkweb. Dit is een afgesloten stuk internet, dat niet via de reguliere manieren toegankelijk is. Het is regelmatig ook in het nieuws vanwege illegale activiteiten. Niet zelden worden persoonlijke gegevens gedeeld, die bijvoorbeeld met een hack zijn buitgemaakt. Het dark web report geeft gebruikers die dit willen, een seintje als hun informatie voorkomt op dit darkweb. Het gaat dan bijvoorbeeld om e-mailadressen, maar ook andere informatie zoals wachtwoorden.

In een mail aan gebruikers laat Google nu weten te stoppen met de dienst. Vanaf 15 januari 2026 wordt er niet meer gecontroleerd op nieuwe resultaten. Vanaf 16 februari 2026 zijn de tool en de gegevens niet meer beschikbaar. Volgens Google bood het rapport algemene informatie, maar zou uit feedback blijken dat het geen nuttige vervolgstappen bood. Met het sluiten van de dienst, wil Google zich nu richten op duidelijkere, actiegerichte stappen om je informatie online te beschermen. Tevens belooft het bedrijf tools te blijven ontwikkelen om jou en je persoonlijke gegevens te beschermen.