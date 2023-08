Google One laat je zien of je gegevens voorkomen op het dark web

Google introduceert een nieuwe tool voor gebruikers van Google One. Vanaf nu kun je via Google One kijken of je (privé-)gegevens voorkomen op het dark web.

Gegevens op het dark web

Het dark web is een verborgen gedeelte van het internet, ofwel het wereldwijde web. Het is bereikbaar via een grote omweg en wordt vaak geassocieerd met een plek waar het gevaarlijk is en waar illegale activiteiten plaatsvinden. Het is ook een plek waar niet zelden persoonlijke gegevens van mensen worden verhandeld. Deze zijn bijvoorbeeld vergaard uit hacks of lekken. Google heeft nu een tool live gezet waarmee je als gebruiker kunt kijken of je gegevens voorkomen op het dark web.

Zoals gezegd is de tool vanaf nu beschikbaar voor Google One-gebruikers. Zij nemen doorgaans de dienst af voor extra opslagruimte in Google Drive. Daarbij krijg je extra opties in de fotobewerking in Google Foto’s en je krijgt ook de Google One VPN toegang.

Je kunt de controle starten via de Google One app op je toestel. Hierbij zoekt het naar persoonlijke gegevens. Daarnaast kun je later aanvinken welke gegevens je wilt checken. Zo kan bijvoorbeeld naar informatie gezocht worden uit je Google-account, telefoonnummers en je adres. Inwoners van de Verenigde Staten kunnen ook filteren op het burgerservicenummer. De gegevens waarop gecontroleerd kan worden staat hieronder;

Naam

Burgerservicenummer (alleen in de VS)

Geboortedatum

Adres

E-mailadres (maximaal 10)

Telefoonnummer (maximaal 10)

Google One leden krijgen een seintje van Google zodra informatie is gevonden op het dark web. In het rapport, die je krijgt, zie je op welke platformen je gegevens voorbijkomen.