Google One: VPN vanaf nu voor iedere gebruiker beschikbaar

Google kwam in maart met het nieuws dat de gratis VPN-dienst voor iedere gebruiker van Google One beschikbaar zou komen. Vanaf nu kun je deze daadwerkelijk gebruiken. Met de VPN kun je je internetverbinding beveiligen en afschermen.

Google One VPN beschikbaar voor iedereen

Eerder in maart werd bekend dat Google de VPN-tool gratis beschikbaar gaat stellen voor alle gebruikers. Hierbij gaat het om degenen met een Google One-abonnement. Dit abonnement wordt doorgaans afgesloten voor meer online opslagruimte in je Google-account. Die opslagruimte gebruik je niet alleen voor bestanden in Google Drive, maar ook voor Google Foto’s en voor Gmail. Tevens brengt Google One nog een aantal extra nieuwe functies en verbeteringen, waaronder extra bewerkingsmogelijkheden in Google Foto’s.

De VPN-dienst was eerder al door Google beschikbaar gesteld aan klanten, maar alleen voor degenen die het duurste abonnement hadden. Dat is nu verandert en kan iedereen de VPN-verbinding opzetten via de Google One app. Vanaf nu is de functionaliteit daadwerkelijk beschikbaar in de applicatie.

Hoe werkt het precies? De functie kun je terug vinden in de Google One app. Als je op het startscherm van de app iets naar beneden scrolt, zie je daar de knop VPN. Vervolgens kun je daar de functionaliteit aanzetten. Een VPN kan handig zijn als je jezelf wilt beschermen tegen hackers en kwaadwillenden, wanneer je gebruik maakt van een onbeveiligde netwerkverbinding, zoals een openbaar WiFi-netwerk. Ook kan middels het gebruik van een VPN de online tracking geminimaliseerd worden doordat het IP-adres verborgen wordt. Wanneer je verder naar beneden scrolt, zie je nog een aantal instellingen. Je kunt dan instellen dat bepaalde apps de VPN mogen negeren.