Google brengt ‘Magische Gum’ en meer uit naar niet-Pixel toestellen

Goed nieuws voor Android-gebruikers. Google heeft bekend gemaakt dat het verschillende features, zoals de Magic Eraser, ofwel de Magische Gum, uitbrengt voor alle Android-toestellen, en ook voor iOS. Ook andere nieuwe functies worden toegevoegd. Gebruikers krijgen echter nog meer mogelijkheden aan functionaliteit.

Magic Eraser voor niet-Pixel toestellen

Langere tijd was de speciale Magische Gum, die je kon gebruiken bij het bewerken van je foto’s een functie die alleen beschikbaar was voor de Pixel-devices. De functie bespraken we bijvoorbeeld ook in onze uitgebreide Pixel 7 Pro review. Dat is nu niet langer meer het geval, zo heeft Google bekend gemaakt. De functionaliteit komt ook naar niet-Pixel toestellen. Je kunt het gebruiken op ieder Android-toestel en op apparaten met iOS, zoals de iPhone. Wel dien je hiervoor te beschikken over Google One. Dit is een abonnementsvorm, waarmee je meer online opslagruimte krijgt, en ook nog andere extra’s van het bedrijf krijgt.

Met de Magic Eraser, die dus hier de Magische Gum wordt genoemd, kun je ervoor kiezen om (storende) elementen uit je foto te verwijderen. Denk aan mensen die naast je vriend of vriendin ook naar de zonsondergang op het strand staan te kijken. Ook een lantaarnpaal of een ander storend iets kun je middels deze AI-techniek wegpoetsen.

Google heeft bekend gemaakt dat er nog meer functies beschikbaar komen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld aan de slag met het HDR Video-effect. Hiermee kun je je video’s verbeteren en hiermee de helderheid en het contrast verbeteren. Tot slot heeft Google nieuwe exclusieve collage-ontwerpen die je kunt gebruiken. Hiermee kan je nog meer sfeer en stijl toevoegen aan je uitingen.

Je dient dus te beschikken over Google One. Wanneer je dit hebt krijg je ook gratis verzending, wanneer je een fotoalbum of een andere bestelling plaatst met je foto’s. Je kunt via Google Foto’s aan de slag met het plaatsen van een bestelling. Wil je aan de slag met Google One, dan betaal je minimaal 19,99 euro per jaar. Je krijgt dan 100GB opslag in je Drive account. Voor 29,99 euro per jaar heb je 200GB aan data. De functionaliteit wordt vanaf begin maart voor iedere gebruiker met Google One geactiveerd.