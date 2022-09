Google Foto’s krijgt grote update: collagebewerker en verbeterde herinneringen

Een grote update wordt uitgerold voor Google Foto’s. De foto-app krijgt volgens Google de grootste update voor herinneringen sinds 2020. Met meer dan 3,5 miljard views per maand is het een veelgebruikte feature.

Google Foto’s met herinneringen-update

De herinneringen-functie in Google Foto’s is volgens het merk een populaire functie. Je kunt ermee jaren terug in de tijd. De zogenaamde memories kunnen ook je foto’s rond een bepaald onderwerp bundelen en deze voorschotelen in een sectie die je kunt bekijken. Er zijn nu diverse verbeteringen voor bedacht. Dankzij een nieuw ontwerp moeten deze dynamischer zijn en is er meer aandacht besteed aan de video’s en foto’s die getoond worden. Daarnaast zijn wordt er gebruik gemaakt van subtiel in- en uitzoomen, zo belooft Google.

Een herinnering is nu ook makkelijk te delen met iemand anders via Google Foto’s. Deze functie maakt delen mogelijk via een weblink, en via Apple iOS wordt de functie binnenkort toegevoegd. Het is nog steeds mogelijk om bepaalde perioden of personen uit je herinneringen te halen, zo benadrukt Google.

Middels filmische foto’s, ofwel Cinematic Memories wordt een 3D-model van je afbeelding gemaakt en deze zal deel uitmaken van je fotoweergave in de herinneringen.

Collages

Google Foto’s brengt ook een nieuwe collage-editor, waarmee je eindelijk zelf je collages kunt bewerken. Hiervoor kun je gebruik maken van verschillende rasters, je kunt foto’s verplaatsen en een eigen achtergrond kiezen. Uiteraard kun je het eindresultaat opslaan en delen. De functie wordt door Google ‘Stijlen’ genoemd.

De update voor Google Foto’s wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren totdat deze voor iedereen beschikbaar is.