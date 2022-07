Google Foto’s voegt functie toe voor direct toegang tot screenshots

Een fijne verbetering is toegevoegd aan Google Foto’s. De galerij-app van Google is stilletjes uitgebreid met een functie waarmee je direct toegang hebt tot je schermafbeeldingen.

Screenshots in Google Foto’s

Een kleine, maar best handige verbetering wordt uitgerold naar Google Foto’s. Met de nieuwste server-side update wordt een optie toegevoegd waarmee je direct toegang hebt tot de screenshots die je hebt gemaakt. Zonder dat je eerst de app hoeft te openen, kun je direct naar de schermafbeeldingen gaan die op je toestel opgeslagen staan.

Hoe dit werkt? Je hoeft in het menu of op je startscherm enkel het icoontje van Google Foto’s ingedrukt te houden. Vervolgens zie je een aantal snelopties, waaronder dus de optie om screenshots te bekijken. Met een druk op de knop beland je direct in de map met schermafbeeldingen. Het is niet bekend of Google in de toekomst meer albums onder de hot-key stopt, zodat je hier direct toegang toe hebt.