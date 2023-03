Google One-gebruikers krijgen nu allemaal gratis VPN-toegang

Google heeft wijzigingen doorgevoerd in het Google One-programma. Vanaf nu kun je de VPN-dienst ook gratis gebruiken als je een goedkoper Google One-abonnement hebt. Eerst was deze alleen beschikbaar voor degenen met een duur abonnement.

Google One met VPN

De gratis VPN-dienst die Google aanbiedt, komt beschikbaar voor alle gebruikers van een betaald abonnement op Google One. Tot nu toe gold de gratis toegang tot de VPN-dienst enkel voor degenen met het duurste abonnement, maar dat gaat veranderen. Dat was het abonnement met 2TB aan cloudopslag. Online opslagruimte is namelijk de voornaamste reden voor gebruikers om Google One aan te schaffen. Dit kun je gebruiken voor je documenten of je foto’s, maar ook voor bijvoorbeeld de totale opslag van je Gmail.

Google maakt nu bekend dat goedkopere abonnementen ook toegang krijgen tot de VPN-dienst van Google. Hierbij gaat het specifiek om de goedkoopste abonnementen; Basis van 1,99 euro per maand en Standaard van 2,99 euro per maand. Bij die abonnementen krijg je respectievelijk 100GB en 200GB aan opslag tot je beschikking. In totaal is de dienst voor het gebruik van een VPN beschikbaar in 22 landen, inclusief Nederland en België. De feature wordt geleidelijk voor iedere Google One-gebruiker geactiveerd. Dit kan even duren, waardoor het kan zijn dat de functie op dit moment nog niet voor je beschikbaar is.