Google brengt haar VPN-dienst uit in Nederland en België

Tien landen zijn er toegevoegd aan het rijtje landen waar de VPN-dienst van Google vanaf nu beschikbaar is. Nederland en België horen daar nu ook bij.

Google VPN in Nederland

Google heeft haar eigen VPN-dienst uitgebracht in tien Europese landen. Hiermee staat de teller op 18 landen waar de dienst gebruikt kan worden. De nieuwe locaties waar Google VPN gebruikt kan worden zijn Nederland, België, Denemarken, Finland, IJsland, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. Eerder was de dienst al beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje, Italië, Canada en Mexico.

Google VPN maakt deel uit van een Google One-abonnement. Echter, dit is niet voor iedereen, want de toevoeging is alleen beschikbaar voor degenen met een keuze van 2TB of meer. De prijs van het 2TB abonnement bedraagt 9,99 euro per maand, of 99,99 euro per jaar. Het is niet mogelijk de dienst los af te sluiten. Daarbij is Google VPN alleen beschikbaar voor Android of iPhone. Een Mac- of Windows-app is niet beschikbaar.