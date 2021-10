Mozilla VPN nu ook uitgebracht in Nederland

Nederland is een VPN-dienst rijker. Het bedrijf Mozilla, bekend van Firefox, heeft stilletjes de VPN-dienst uitgebracht in ons land.

Mozilla VPN uitgebracht in Nederland

Zonder er ruchtbaarheid aan te geven is Mozilla VPN verschenen in Nederland, zo is door collega’s van Tweakers ontdekt. Deze zomer werd de dienst van Mozilla al in België uitgebracht. Nu is stilletjes dus Nederland toegevoegd aan het lijstje landen waar we de dienst kunnen gebruiken.

Je kunt voor een maandabonnement kiezen, hiervoor betaal je 9,99 euro per maand. Je kunt ook voor een halfjaar-abonnement kiezen; waarbij de prijs uitkomt op 6,99 euro per maand. Kies je voor een jaarabonnement dan betaal je maandelijks 4,99 euro. Met een abonnement kun je maximaal 5 apparaten verbinden. Er zijn meer dan 400 servers in meer dan 30 landen en op apparaatniveau is er versleuteling. Mozilla belooft dat er geen logging plaatsvindt van de netwerkactiviteit.

Mozilla brengt haar dienst uit voor Android, iOS, Ubuntu, MacOS en Windows.