Mozilla stopt alweer met WeTransfer-alternatief Firefox Send en Notes

Er wordt een eind gemaakt aan twee diensten van Mozilla. De stekker wordt uit Firefox Send en Notes gehaald.

Einde voor Firefox Send

Wie graag gebruik maakte van de diensten Firefox Send en Firefox Notes moet op zoek naar een alternatief. De diensten worden op zwart gezet door Mozilla. De reden; herstructurering bij het bedrijf. Door het Coronavirus vallen er 250 ontslagen bij Mozilla, en dat werkt door in verschillende producten en diensten.

Firefox Send werd in 2017 uitgebracht, waarna deze zomer de ontwikkeling van de dienst alweer werd stilgezet. Door de bezuinigingen zou Mozilla niet goed in staat zijn om de beveiliging van de Send te verbeteren, waardoor is gekozen om de dienst uit de lucht te halen. Met Firefox Send kon je grote bestanden versturen, zoals we dat zien bij WeTransfer.

Voor Firefox Notes geldt ook dat deze verder niet meer ontwikkeld zal worden. Met de dienst was het mogelijk om notities te maken, bewerken en op te slaan in je account. Op die manier kon je de notitie op meerdere apparaten raadplegen. In november wordt de dienst op zwart gezet, tot die tijd kunnen gebruikers hun notities exporteren.