Firefox 79 voor Android: grote update met nieuw design voor browser

Mozilla heeft een nieuwe versie uitgebracht van haar Android-browser. Met Firefox 79 voor Android krijg je een browser met nieuwe verbeteringen op het gebied van beveiliging en is er een nieuw design.

Firefox 79

Er zijn voor Android-apparaten verschillende browsers beschikbaar. Eén daarvan is Firefox, waar nu een nieuwe versie van te downloaden is. Met Firefox 79 voor Android krijgen gebruikers een nieuw design voorgeschoteld. De ontwikkelaars hebben meer dan een jaar aan de nieuwe versie gewerkt. Opvallend is dat met de nieuwe versie het aantal extensies dat gebruikt kan worden flink gekrompen is. Dit zijn er nog maar een handjevol. In de toekomst moeten meer extensies aangeboden worden.

Met de nieuwe versie van Firefox kun je gebruik maken van ‘Collecties’. Deze handige feature maakt het mogelijk om een selectie van eigen gekozen websites, tabbladen en zoekopdrachten te bundelen, welke je direct kunt benaderen vanaf het startscherm in de app. Met de handige leesmodus wordt de tekst netjes voorgeschoteld en overige elementen verborgen, zodat je focus komt te liggen op de tekst.

Andere verbeteringen zijn het donkere thema, die je eventueel ook automatisch kunt laten instellen. Daarnaast zijn de privétabbladen verbeterd, zo meldt Mozilla en kun je direct vanuit de browser een snelkoppeling naar een website plaatsen op het startscherm van je telefoon. Het bedienen van de browser gaat via de navigatiebalk onderin beeld. Ook kun je dankzij Picture-in-Picture multitasken met video en zijn er meer verbeteringen in de privacy-instellingen doorgevoerd.

Downloaden

Firefox 79 werd eerder al voor een kleine groep gebruikers beschikbaar gesteld, maar is nu voor iedereen te downloaden uit de Google Play Store. Vanaf nu wordt hij aangeboden en kun je hem downloaden via onderstaande button.