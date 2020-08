Google Chrome voor Android: verifiëren met vingerafdruk en betere autofill

Google brengt meer verbeteringen naar de Android-app van de Chrome-browser. Het automatisch aanvullen van gegevens wordt verbeterd, en ook kun je verifiëren met je vingerafdruk.

Vingerafdruk in Google Chrome

De Android-app van Google Chrome is een veelgebruikte applicatie. De browser is de meest gebruikte internetbrowser op Android en dus brengt Google met regelmaat updates uit met nieuwe functies en verbeteringen. Eén van de nieuwe functies die nu eraan zit te komen is biometrische authenticatie.

Dit betekent dat je bepaalde activiteiten kunt verifiëren met je vingerafdruk, bijvoorbeeld betalingen, direct vanuit de browser. Deze functie wordt optioneel en maakt gebruik van een speciaal protocol, zodat de gegevens niet bij derden in handen komen.

Automatisch invullen

Autofill, ofwel automatisch invullen, is ook een functie die verder verbeterd wordt met Chrome. In de komende weken wordt een verbetering uitgerold voor het automatisch inloggen. Voordat je inlogt krijg je automatisch een scherm voorgeschoteld met accounts waarmee je kunt inloggen. Het gaat om gegevens die je eerder al hebt gebruikt om mee in te loggen. Je kiest het desbetreffende account en je kunt direct beginnen met inloggen.

Update

Vanaf nu is Google begonnen met het verspreiden van de update, maar het kan zomaar enkele dagen duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.