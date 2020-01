Chrome voor Android: test met nieuw deelmenu met screenshot-functie

Er wordt door Google een nieuw deelmenu getest in de Chrome-browser voor Android. In de nieuwe versie van het share-menu is een QR-codegenerator te vinden, samen met een editor voor screenshots.

Nieuw deelmenu in Chrome

In de Chrome-browser voor op Android-toestellen kan het deelmenu er binnenkort zomaar anders uitzien. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw deelmenu waarbij een aantal aanvullende opties zijn toegevoegd. Het nieuwe share-menu is opgedoken in de testversie van Chrome, Chrome Canary. Gebruikers van deze app kunnen het nieuwe menu via de ‘flags’ handmatig inschakelen.

Er vallen een aantal dingen op in het nieuwe deelmenu. Bovenin de balk zijn een aantal snelkoppelingen te vinden. Deze omvatten onder andere een QR-codegenerator. Hiermee kun je dus snel een website delen als QR-code. Ook kun je een link snel verzenden naar een van je apparaten en is er de mogelijkheid tot het maken van een screenshot.

Ondanks dat de functie al getoond wordt, is het onbekend hoe deze precies werkt, er gebeurt namelijk nog niets als erop geklikt wordt. De kans is aanwezig dat Google hierbij ook gelijk wat bewerktools meegeeft, zoals het direct vanuit Chrome bijsnijden van een schermafbeelding. Daarbij is ook de QR-code scanner en deler nog niet functionerend.

In de komende tijd zullen we ongetwijfeld meer te horen en zien krijgen van het nieuwe deelmenu in Chrome.