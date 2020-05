Google Chrome laat je tabbladen groeperen op naam en kleur

Er komt een grote wijziging aan voor de browser Google Chrome. Gebruikers kunnen makkelijk tabbladen groeperen op naam en kleur.

Tabbladen groeperen

Google rolt een nieuwe update uit voor de browser Google Chrome. Het gaat om een update voor de browser op de computer. Met de nieuwe update wil het bedrijf gebruikers meer structuur geven. Tabbladen kunnen gegroepeerd worden op naam en op kleur.

Je kunt een tabblad groeperen door deze aan te klikken met de rechtermuisknop. Vervolgens kunnen tabbladen bij elkaar gevoegd worden en hier een naam aan gehangen worden. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld het label ‘Werk’, ‘Prive’ of ‘Vakantie’ aan te hangen. Zo krijg je meer structuur in je browser en kun je sneller schakelen. De openstaande tabbladen kun je ook als groep verplaatsen in de tabblad-balk, zoals je dat nu ook gewend bent.

Vanaf volgende week rolt Google de nieuwe feature uit naar de gebruikers. Het gaat om de Chrome browser op Chrome OS, Windows, Mac en Linux. De mobiele versies staan nog niet op de planning.