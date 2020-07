Chrome voor Android krijgt functie om downloads in te plannen

Een handige nieuwe feature maakt binnenkort zijn debuut in Chrome voor Android. In de nieuwste versie wordt het mogelijk om downloads in te plannen voor op een later moment.

Chrome: downloads inplannen

In de Canary-versie (testversie) van Chrome 86 is een nieuwe aanwijzing gevonden voor een handige nieuwe feature. Het is met de nieuwe functie mogelijk om downloads voor een later moment in te plannen. Dit kan handig zijn als je een bestand wilt binnenhalen dat groot is qua omvang, en je dit liever over WiFi wilt doen. De ‘Later downloaden’-optie is in te schakelen via de Flags.

Wanneer de functie ingeschakeld is, krijg je drie keuzes voorgeschoteld. Je kunt kiezen om een download direct te starten, uit te stellen totdat de smartphone (of tablet) is verbonden met een WiFi-netwerk, of zelf een datum en tijd te kiezen.

Verder werkt Google aan andere verbeteringen voor de Android-versie van Chrome. Door op een andere manier om te gaan met het werkgeheugen en met Javascript moet accu en rekenkracht bespaard worden. Het is niet bekend wanneer de download-functie voor iedereen beschikbaar komt.