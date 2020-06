Google gaat handig AirDrop-alternatief Nearby Share uitbrengen voor Chrome

In Android 11 komen we een nieuwe functie tegen die het delen van bestanden tussen meerdere apparaten een stuk makkelijker moet maken. De functie heet Nearby Share en komt nu ook naar Chrome en Chrome OS.

Nearby Share naar Chrome (OS)

Apple heeft al sinds langere tijd AirDrop. Hiermee kun je eenvoudig bestanden en dergelijke uitwisselen tussen meerdere apparaten. Google lijkt nu ook ontdekt te hebben dat deze functie weleens erg handig kan zijn, en maakt hier nu ook werk van. De functie krijgt de naam Nearby Share en zullen we tegen gaan komen in Android 11. Naast het delen van bestanden kunnen ook bijvoorbeeld links gedeeld worden, zoals we dat kennen van een app als Pushbullet.

Er zijn nu aanwijzingen gevonden dat het niet alleen zal werken tussen Android-apparaten zoals de smartphone of de tablet. De functie moet ook beschikbaar komen in de Chrome-browser (op Mac, Linux en Windows) en ook in het besturingssysteem Chrome OS. Op deze manier moet het delen van bestanden en links een stuk gemakkelijker worden. In de vroege testversie van Chrome 85 zijn deze aanwijzingen al gevonden bij de zogenaamde ‘flags‘.

De functie zal naar verwachting definitief zijn opwachting maken als Android 11 officieel gereleased wordt. Inmiddels wordt de nieuwe versie volop getest met bèta-versies.