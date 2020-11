VPN verbindingen op Android: hoe werkt het?

Een VPN verbinding gebruiken op Android is helemaal niet moeilijk en kan soms nuttig zijn om te gebruiken. Waarom zou je een VPN gebruiken en hoe werkt dat dan?

VPN op Android

Je vraagt je wellicht eerst af wat is VPN nu eigenlijk? VPN staat voor Virtual Private Network oftewel een privé netwerk tussen jouw toestel en de dienstverlener. Zo’n dienstverlener heb je in verschillende vormen. Zo zijn er VPN providers die zich richten op het deblokkeren van bepaalde diensten of jou een veiligere web ervaring willen bieden door kwaadwillende domeinen af te schermen. Maar VPN kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld via je werkgever veilig op kantoor in te loggen.

Hoe werkt VPN?

Om een VPN verbinding te maken heb je allereerst een VPN-aanbieder nodig, dit kan een gratis of een betaalde provider zijn. Soms heeft een provider een eigen applicatie in de Google Play Store staan. In dat geval is het instellen een fluitje van een cent. Je logt in met je account en klikt op verbinden.

Onderwater maakt je device een verbinding met een server van de aanbieder. Je krijgt van de aanbieder een privé, intern adres waarmee je via de VPN-aanbieder op internet kan. Voor de websitebeheerder lijkt het dan alsof je, op basis van je IP-adres vanuit een andere locatie verbinding maakt. Bij tal van aanbieders kan je uit een lijst van landen kiezen om mee te verbinden.

Wil je je privacy waarborgen let dan goed op wat je doet via de VPN verbinding. Als je ergens inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord dan doorbreek je je anonimiteit. Daarbij is het ook handig om trackers te blokkeren door een adblocker te gebruiken.

Heeft je aanbieder geen eigen applicatie dan kan je vaak uit de voeten met de OpenVPN applicatie die eveneens in de Play Store te vinden is. Belangrijk om je te realiseren is wel dat door het gebruik van een VPN je internetsnelheid lager kan zijn dan zonder VPN.