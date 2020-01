Speedtest app krijgt ingebouwde VPN-dienst met update

Er wordt een update uitgerold voor de Speedtest app. De applicatie krijgt met de nieuwe update een geïntegreerde VPN. Hiervoor worden geen kosten berekend.

Speedtest met VPN

Aan de applicatie van internetsnelheid-app Speedtest wordt een nieuwe functie toegevoegd. Gebruikers van de Speedtest app kunnen vanaf nu gebruik maken van een VPN. Hiermee wordt een beveiligde internetverbinding opgezet en kun je zonder dat je (veel) sporen nalaat internetten via deze verbinding. Verschillende applicaties bieden VPN-diensten aan, zo eerder ook Opera Max, die nu in de Play Store staat onder de naam Samsung Max.

Met de gratis versie kun je de VPN-dienst gebruiken zonder datalimiet. Dit is omdat er momenteel nog getest wordt en de VPN zich in beta-fase bevindt. Wanneer de beta voorbij is geldt voor de gratis versie een limiet van 2GB per maand. Het is de verwachting dat later ook betaalde pakketten worden aangeboden met meer data. Speedtest geeft aan dat er gekozen wordt voor de snelste en beste VPN-server in de buurt. Volgens het bedrijf worden geen logs bijgehouden.

Het kan zijn dat de VPN-functionaliteit nog niet direct voor iedereen beschikbaar is.