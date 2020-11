Dit zijn de beste tips voor de levensduur van je smartphone accu

Het vermogen van een accu in een smartphone is voor veel mensen een belangrijk punt bij het aanschaffen van een nieuwe telefoon. We gebruiken onze smartphone tegenwoordig ontzettend veel, maar daar is ook energie voor nodig. In dit artikel geven we je tips over hoe je het langste met een batterij kunt doen en hoe je de langste levensduur kunt behouden. Want is ’s nachts opladen slecht? Of is dit een fabeltje?

Tips voor een langere levensduur van de accu

Met alle mogelijkheden die de smartphone vandaag de dag te bieden heeft, is een grote accu wel steeds meer noodzakelijk. Er zijn tal van foefjes om het uithoudingsvermogen te verlengen, maar wat zijn belangrijke punten die je op de lange termijn in gedachten moet houden?

DroidApp zet de beste tips voor de beste levensduur van een smartphone accu op een rij. Daarbij zetten we ook enkele feiten en fabeltjes op een rij.

Fabeltjes rondom opladen

In de loop der jaren zijn er meerdere verhalen verschenen waarin werd gesteld dat de levensduur van een accu in een smartphone verbeterd kon worden. Inmiddels zijn deze verhalen behoorlijk achterhaald. Dit zijn de vier meest bekende fabeltjes.

1. Volledig ontladen

Tegenwoordig beschikken de meeste telefoons over Lithium-ion batterijen. Deze batterijen kunnen veel vermogen leveren terwijl het formaat compact gehouden kan worden, ideaal dus voor de steeds platter wordende smartphones. Lang werd er van deze batterijen gezegd dat het zeer slecht voor je accu was om deze op te laden wanneer de batterij nog niet helemaal leeg was. Het advies was om je telefoon iedere keer helemaal leeg te laten lopen, voordat je deze weer ging opladen.

Tegenwoordig zijn de batterijen in smartphones slimmer geworden en kunnen hier prima mee omgaan. Het is dus niet meer schadelijk om je telefoon op te laden wanneer deze nog niet leeg is, ondanks alle verhalen die rondgaan. Tegenwoordig is het juist doorgaans slecht voor de batterij om hem helemaal leeg te laten lopen. Ditzelfde geldt voor de fabel dat je bij een nieuwe smartphone eerst de accu volledig moet opladen.

2. ‘s Nachts opladen

Nog een fabel die veel gehoord is, is dat het slecht voor je batterij is om je telefoon gedurende de hele nacht aan de lader te leggen. Doordat je telefoon dan uren aan de lader ligt terwijl het batterijpercentage al op 100% zit, zou je accu op den duur minder vermogen kunnen leveren. Ook hier geldt dat dit tegenwoordig niet meer echt het geval zal zijn. De huidige smartphones en accu’s zijn slim genoeg om hiermee om te kunnen gaan en je accu hier in praktijk niks zwakker van wordt.

Wanneer je telefoon ‘s nachts is volgeladen schakelt het toestel de stroomtoevoer naar het laadcircuit af. Hierdoor begint je telefoon weer langzaam leeg te lopen tot een bepaald punt waarop de telefoon een seintje geeft dat er weer stroom toegevoegd mag worden aan de batterij.

Een aantal fabrikanten hanteert overigens een eigen methode om het opladen zo efficiënt mogelijk te maken. Verschillende fabrikanten zoals OnePlus en Sony laadt de batterij op tot 80-90 procent op om vervolgens de laatste procenten op het laatste moment toe te voegen aan de batterij. Sony claimt dat de levensduur van de batterij op deze manier dubbel zolang mee zal gaan en dat de cellen minder snel slijtage vertonen. Wel wordt aangeraden dat je het toestel niet onder je kussen moet leggen, of op een andere manier af moet dekken. Overigens is dit nooit raadzaam.

3. Apps op de achtergrond

Veel mensen denken dat het afsluiten van apps op je smartphone je batterij een langer leven kan geven. In de Play Store zijn veel task-killers te downloaden, waardoor er minder apps op de achtergrond zouden draaien. Ook het afsluiten van apps via het multitask-scherm in Android heeft niet het effect dat veel mensen denken.

Uiteindelijk blijven veel apps namelijk nog gewoon draaien op de achtergrond doordat de apps zo geprogrammeerd zijn. Veel apps zoeken namelijk op de achtergrond naar informatie die de gebruiker door middel van notificaties te zien krijgt. Binnen Android kun je deze instellingen aanpassen onder Instellingen > Verbindingen > Gegevensgebruik. Tevens kan het opnieuw opstarten van een applicatie meer energie vragen dan dat de app op de achtergrond geactiveerd blijft.

4. Uitschakelen van functies

Het uitschakelen van NFC, Bluetooth of andere functies van je smartphone verbeteren de accuprestaties minimaal. Een aantal jaren geleden ging een batterij inderdaad aanzienlijk langer mee wanneer Bluetooth werd uitgeschakeld, maar ook hierbij geldt dat dit tegenwoordig veel minder effect heeft.

Wat werkt dan wel?

De vier bovengenoemde methoden hebben dus geen of nauwelijks effect op het verlengen van de accuduur van je smartphone. Maar hoe zorg je er dan wel voor dat je batterij langer meegaat?

Aandachtspunten

In je telefoon kun je zien welke functies het meeste energie vreten. Waarschijnlijk is de grootverbruiker binnen je telefoon je scherm. De schermen van de huidige smartphones worden steeds groter, waardoor ook het energieverbruik omhoog gaat. Een tip hiervoor is om de helderheid van je scherm een beetje te dimmen. Waarschijnlijk merk je het verschil na een paar dagen al niet meer en het kan je veel vermogen besparen.

Zorg er ook voor dat je je telefoon niet blootstelt aan teveel warmte. Gedurende de zomer kan je smartphone makkelijk oververhit raken, wat zeer slecht is voor de accu. Lees voor tips over het gebruik van je smartphone tijdens de zomer ook het artikel van DroidApp, waarin je de beste tips krijgt om jouw telefoon veilig de zomer door te krijgen.

Niet in gebruik

Gebruik je je smartphone een langere tijd niet en kun je de accu uit het toestel verwijderen? Doe dat dan zeker. Door de batterij dan niet in het toestel te laten zitten verliezen ze ook geen lading. Overigens hebben alle soorten batterijen dit, of ze nou in een zaklamp, afstandsbediening of smartphone zitten.

Maak je vooral niet teveel zorgen over de accu van je telefoon. Je moet je dagindeling vooral niet aanpassen op het laden van je telefoon. Veel mensen wisselen tegenwoordig na twee jaar van telefoon, waardoor de slijtage van de accu al veel minder impact heeft op het gebruik van je telefoon. Uiteindelijk is de beste vuistregel om aan te houden: sluit je telefoon aan op de lader wanneer je telefoon dat nodig heeft en haal je smartphone van de lader op het moment dat jij je smartphone nodig hebt.

Dit artikel is geschreven door Stef

Eerst gepubliceerd: juli 2017. Bijgewerkt november 2020