Google One biedt nu 5TB online opslagruimte

Online opslagruimte kan een handige oplossing zijn voor als je veel bestanden (online) wilt opslaan. Een dienst als Google One is daar bijvoorbeeld prima voor geschikt. Nu wordt het abonnementsmodel uitgebreid met een nieuwe bundel.

Google One met 5TB bundel

Vanaf nu kan bij Google One ook gekozen worden voor een tussenbundel van 5TB. Hiermee komt het aantal opslagbundels waar je bij Google One uit kunt kiezen, op zeven stuks. De nieuwe 5TB bundel is zonder aankondiging van Google aan het aanbod toegevoegd, en wordt gepositioneerd tussen de bundels van 2TB en 10TB. De bundel van 5TB kost gebruikers 24,99 euro per maand of 249,99 euro per jaar wanneer dit direct afgetikt wordt.

Op dit moment biedt Google One de volgende opslagruimtes in haar cloud; 100GB, 200GB, 2TB, 5TB, 10TB, 20TB en 30TB. De prijzen lopen hierbij uiteen van 1,99 euro per maand tot 149,99 euro per maand. Het 5TB abonnement kan vanaf nu afgesloten worden bij Google One.