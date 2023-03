Google I/O is op 10 mei: dit is wat we kunnen verwachten

Google heeft bekend gemaakt dat het weer tijd is voor het jaarlijkse Google I/O. De editie van dit jaar zal gehouden worden op 10 mei. Uiteraard zal er gesproken worden over Android 14, maar er is meer wat we kunnen verwachten.

Google I/O 2023

Ieder jaar komt Google met een mooie aankondiging van nieuwe producten en diensten. Dit doet het bedrijf op het eigen Google I/O event. Dit jaar zal dat ook weer in het Shoreline Amphitheatre gehouden worden, in het Amerikaanse Mountain View. De datum is door Google bekend gemaakt; op 10 mei zal het gaan gebeuren. We verwachten weer het nodige aan nieuws van Google, waarbij we kunnen denken aan bijvoorbeeld de nieuwe producten die gepresenteerd gaan worden, want dat gaat ongetwijfeld gebeuren.

Allereerst zal er sowieso een focus liggen op Android 14. De nieuwe Android-versie verscheen in februari. In dit artikel vind je de nieuwe Android 14 functies. Vermoedelijk komt Google ook met de tweede betaversie van het platform, waarmee voornamelijk ontwikkelaars aan de slag kunnen. In de afgelopen tijd zijn er veel berichten naar buiten gekomen over de nieuwe Pixel 7a. De nieuwe, meer compactere en goedkopere smartphone uit de 7-serie krijgt vermoedelijk hier zijn debuut. In november kwam het één en ander aan informatie naar buiten, met name over de specificaties.

Tijdens Google I/O zullen we echter nog meer te zien en te horen krijgen. Verwacht wordt dat Google nieuwe kleuren aankondigt voor de Pixel Buds A- en Pixel Buds Pro earbuds. Daarnaast is vrijwel zeker dat Google hier haar eerste Pixel Tablet presenteert. Google heeft met eerdere Nexus-apparaten al ervaring met tablets, maar nu moet het anders aangepakt worden. Een eerste glimp werd al getoond tijdens het Made by Google-event, waarbij de nieuwe Pixel Tablet te zien was met het optionele speakerdock.

Heeft Google dan nog meer in petto? Die mogelijkheid is er zeker. Het kan goed zijn dat Google hier ons een voorproefje geeft van andere nieuwe producten die het bedrijf in het najaar gaat presenteren. Hierbij kan gedacht worden aan de nieuwe Pixel Fold, de eerste vouwbare smartphone van Google, en de Pixel 8-serie. Op 10 mei zullen we alle details te horen krijgen tijdens het Google I/O 2023 event.

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro